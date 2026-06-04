कोल्हापूर

Kolhapur Accident: कोल्हापुरात भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू

Ajara Road Accident Kolhapur: गावाकडे नवीन घर बांधल्यानंतर पहिल्यांदाच आठ दिवस राहण्यासाठी संपूर्ण कुटुंब मुंबईहून गावाकडे आले होते. मात्र माघारी जाण्यापूर्वीच त्यांचा अपघात झाला.
Chande Family Dies Crash

Chande Family Dies Crash

esakal

संतोष कानडे
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कोल्हापूरः कोल्हापूरमध्ये भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना जिल्ह्यातल्या आजरा तालुक्यातील उत्तुर-बहिरेवाडी मार्गावर घडली आहे. दुचाकी आणि टेम्पोची धडक झाल्याने एकाच कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला.

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