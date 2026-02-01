Ambabai Temple Kiranotsav : अंबाबाई मंदिरात वर्षातील पहिला ‘किरणोत्सव’; ढगाळ वातावरण भाविकांचा हिरमोड

Mahalaxmi Temple Kolhapur Kiranotsav : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात सुरू असलेल्या वर्षातील पहिल्या ‘किरणोत्सवा’त ढगाळ वातावरणाने अडथळा निर्माण केला. ढगाळ वातावरण आणि सूर्यकिरणांची अत्यल्प तीव्रता यामुळे पहिल्या दिवशी मावळतीची किरणे मंदिराच्या परिसरातही पोहोचली नाहीत. परिणामी, किरणोत्सव पाहण्यासाठी आलेल्या हजारो भाविकांचा हिरमोड झाला..दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात होणारा हा सोहळा पाहण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून भाविकांनी मंदिरात मोठी गर्दी केली होती. मात्र किरणांची तीव्रता कमी झाली. किरणोत्सवाच्या काळात महाव्दारजवळ साधारण १८ हजार लक्स इतकी किरणांची तीव्रता लागते. पण ती आज केवळ सात हजार इतकी होती. सदरेवरही १३ हजार लक्स इतकी किरणांची तीव्रता लागते. ती आज केवळ दोन हजार होती. यामुळे तीन दिवसांच्या किरणोत्सव सोहळ्यात पहिल्याच दिवशी भाविकांना निराश व्हावे लागले..Kolhapur Ambabai Temple : भाविकांसाठी दिलासा! अंबाबाई मंदिर परिसरातील भूसंपादन होणार, पार्किंग, दर्शन मंडप जागाही बदलणार; १४३ कोटी मंजूर.दरम्यान, तीन दिवसांच्या या सोहळ्यातील आजचा पहिला दिवस होता. उद्या रविवारी किरणोत्सवाचा दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा दिवस आहे. जर हवामान स्वच्छ राहिले, तर किरणे देवीच्या कमरेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस अंशतः ढगाळ वातावरणाचा अंदाज वर्तवल्याने भाविकांमध्ये धाकधूक कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.