कोल्हापूर

Ambabai Temple Kiranotsav : अंबाबाई मंदिरात वर्षातील पहिला ‘किरणोत्सव’; ढगाळ वातावरण भाविकांचा हिरमोड

Kolhapur religious event news : कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात वर्षातील पहिला किरणोत्सव पार पडला. मात्र ढगाळ वातावरणामुळे सूर्यकिरणांचा सोहळा अनुभवता न आल्याने भाविकांचा हिरमोड झाला.
Sandeep Shirguppe
Mahalaxmi Temple Kolhapur Kiranotsav : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात सुरू असलेल्या वर्षातील पहिल्या ‘किरणोत्सवा’त ढगाळ वातावरणाने अडथळा निर्माण केला. ढगाळ वातावरण आणि सूर्यकिरणांची अत्यल्प तीव्रता यामुळे पहिल्या दिवशी मावळतीची किरणे मंदिराच्या परिसरातही पोहोचली नाहीत. परिणामी, किरणोत्सव पाहण्यासाठी आलेल्या हजारो भाविकांचा हिरमोड झाला.

