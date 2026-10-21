Bakra Plant Blooms After 14 Years : 14 वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली! वाकीघोल पठारावर 'बकरा' वनस्पती बहरली, बघण्यासारखा आहे निसर्गाचा दुर्मिळ नजारा

गारगोटी : भुदरगड आणि राधानगरी तालुक्यांना जोडणाऱ्या वाकीघोल परिसरात रक्षादेवी पठारावरील तब्बल १४ वर्षांनंतर ‘बकरा’ वनस्पती बहरली (Bakra plant flowering after 14 years) आहे. ‘टोपली कारवी’ म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या या वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पती व पिवळ्या फुलांमुळे संपूर्ण पठार निसर्गसौंदर्याने नटले आहे. डोंगरमाथ्यावर फुललेला हा मनमोहक नजारा पाहण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्गप्रेमींची पावले वाकीघोल पठाराकडे वळू लागली आहेत..पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या ‘टोपली कारवी’चे शास्त्रीय नाव Strobilanthes sessilis असे आहे. साधारण तीन फुटांपर्यंत वाढणारी ही झुडुपवर्गीय वनस्पती वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे ओळखली जाते. या वनस्पतीचे झुडुप उलट्या टोपलीसारखे दिसत असल्याने तिला ‘टोपली कारवी’ असे नाव पडले. कारवीच्या इतर प्रजातींच्या तुलनेत आकाराने लहान असल्यामुळे तिला ‘बाळकारवी’ असेही संबोधले जाते. ग्रामीण भागात मात्र ती ‘बकरा’ या नावाने परिचित आहे. बकऱ्यांचा कळप बसल्याचा भास होत असल्याने याचे नाव ‘बकरा’ पडले असावे..समुद्र सपाटीपासून ६०० ते ७२० किलोमीटरपर्यंत अधिक प्रमाणात ही वनस्पती दिसते. भुदरगड तालुक्यात या वनस्पतीच्या पाच प्रजाती आढळतात. ‘टोपली कारवी’च्या फुलण्याचा कालावधी आणि तिची वाढ ही निसर्गातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रक्रिया मानली जाते. विशिष्ट कालावधीनंतर या वनस्पतीला फुले येतात..कारवीच्या काही प्रजातींत एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणावर फुलोरा येत असल्याने डोंगररांगा गुलाबी-जांभळ्या रंगांनी सजतात. पश्चिम घाटातील चहाच्या मळ्यांची आठवण करून देणारे दृश्य या भागात पाहायला मिळत आहे. या वनस्पतीच्या फुलांतील मध घेण्यासाठी मधमाश्या आणि विविध प्रकारचे कीटक आकर्षित होतात. त्यामुळे स्थानिक परिसंस्थेतील जैविक परस्परसंबंधांमध्येही या वनस्पतीचे महत्त्व आहे..Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध.‘टोपली कारवी’ची बेसुमार वाढ झाल्यास गवताळ कुरणांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचवेळी जमिनीची धूप रोखणे आणि मातीतील ओलावा व जिवंतपणा टिकवून ठेवण्यास मदत होण्यासारख्या बाबींचाही विचार करावा लागतो. या वनस्पतीकडे निसर्गसौंदर्याचा भाग म्हणून न पाहता, प. घाटातील पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे.-दत्ता मोरसे, जंगल अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.