कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : चिकन विक्रेत्याचा विहिरीत मृतदेह, घातपाताचा संशय; तोंडात कापडी बोळा, डोक्यात वार; कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Murder Case : कोल्हापुरात चिकन विक्रेत्याचा मृतदेह विहिरीत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. तोंडात कापडी बोळा आणि डोक्यावर गंभीर जखमा आढळल्याने घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Dead Body Found in Well Kolhapur : शिये येथील चिकन विक्रेत्याचा पुलाची शिरोली येथील विहिरीत मृतदेह मिळाला. फिरोज खानसो मुजावर (वय ४३, रा. हनुमाननगर) असे त्यांचे नाव आहे. आर्थिक वादातून जवळच्या व्यक्तीनेच घातपात केल्याचा संशय त्यांचा मुलगा फरान याने व्यक्त केला आहे. मृतदेहाच्या तोंडात कापडी बोळा, डोक्यात आणि पाठीवर जखमा आहेत. त्यामुळे हा घातपात असल्याचे अंदाज बांधत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

