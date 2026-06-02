Kolhapur Crime News : चिकन विक्रेत्याचा विहिरीत मृतदेह, घातपाताचा संशय; तोंडात कापडी बोळा, डोक्यात वार; कोल्हापुरातील घटना

Dead Body Found in Well Kolhapur : शिये येथील चिकन विक्रेत्याचा पुलाची शिरोली येथील विहिरीत मृतदेह मिळाला. फिरोज खानसो मुजावर (वय ४३, रा. हनुमाननगर) असे त्यांचे नाव आहे. आर्थिक वादातून जवळच्या व्यक्तीनेच घातपात केल्याचा संशय त्यांचा मुलगा फरान याने व्यक्त केला आहे. मृतदेहाच्या तोंडात कापडी बोळा, डोक्यात आणि पाठीवर जखमा आहेत. त्यामुळे हा घातपात असल्याचे अंदाज बांधत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..शिरोली एमआयडीसी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मुजावर शुक्रवारी (ता. २९) सायंकाळपासून घरातून कोणालाही काहीही न सांगता निघून गेले होते. हनुमाननगरमधून एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर त्यांचे आरएफ चिकन सेंटर आहे. ते शनिवारपर्यंत घरी परत न आल्याने, त्यांचा मुलगा फरान याने पोलिस ठाण्यात बेपत्ता अशी वर्दी दिली..आज सायंकाळी शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील एका कंपनीच्या मागील बाजूस पुलाची शिरोली येथील शेतातील विहिरीमध्ये शेतकऱ्यांना पाण्यावर मृतदेह दिसला. तो मुजावर यांचाच असल्याचे निष्पन्न झाले. फरान याने पोलिसांना सांगितले, की काही दिवसांपासून घरामध्ये जवळच्या व्यक्तींसोबत वाद सुरू होते. याच वादातून हा प्रकार घडला असावा. शिरोलीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड तपास करीत आहेत.