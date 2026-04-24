कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी शेंडा पार्कात काल (ता. २३) सायंकाळी सर्किट बेंचच्या नियोजित इमारतीच्या जागेची पाहणी (Kolhapur Circuit Bench expansion news) केली. सर्किट बेंचचे खंडपीठात रूपांतर होण्याचे सूतोवाच त्यांनी दिले असून, याच परिसरात आणखी जागा आवश्यक असल्याचे प्रशासनाला सूचित करण्यात आले. यानुसार याच परिसरात जागेचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. .न्यायमूर्ती चंद्रशेखर दोन दिवसीय कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. काल दिवसभरात त्यांनी सर्किट बेंचच्या कामकाजात सहभागही घेतला. सायंकाळी सर्किट बेंचकडील न्यायमूर्ती, जिल्हा बार असोशिएशन पदाधिकाऱ्यांसह शेंडा पार्क गाठले. निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, अपर पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार बच्चू यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते..शेंडा पार्क येथील नियोजित इमारतीसाठी ९ हेक्टर १८ आर ४० चौरस मीटर जागा (सुमारे २३ एकर) आरक्षित आहे. जागेचा सातबारा आणि आठ अ उतारे प्रशासनाने तयार केले आहेत. पूर्वी ही जागा आरोग्य विभागाच्या नावाने आरक्षित असल्यामुळे यावर गेली आठ वर्षे विभागीय आयुक्तांसह महसूल विभागाकडे सुनावणी सुरू होती. अखेर त्यासाठीची ६८ कोटी ५१ लाख १८ हजार रुपये किंमत अदा करून महसूलमुक्त किमतीने व कब्जा हक्काने सर्किट बेंचकडे वर्ग केल्याची घोषणा सर्किट बेंच उद्घाटनावेळीच झाली आहे..५० एकरांपेक्षाही अधिक जागा हवी...भविष्यात खंडपीठासोबत इतर कार्यालये, न्यायाधीश निवासस्थाने, कर्मचारी निवासस्थाने यासाठी आणखी जागा लागणार आहे. त्यानुसार सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त ५० एकरांवर जागेची आवश्यकता भासणार आहे. अशा जागांचा शोध घेऊन माहिती कळविण्याची सूचनाही न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.