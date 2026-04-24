Kolhapur circuit bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लवकरच खंडपीठ, मुख्य न्यायमूर्ती दिला विश्वास; तरूण वकिलांना संधी

Kolhapur high court bench demand : उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे काम चांगले सुरू आहे. या सर्किट बेंचचे खंडपीठात रूपांतर होण्यासाठी हालचाली सुरू असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी आज येथे व्यक्त केला..बार असोसिएशनतर्फे सर्किट बेंचमधील सभागृहात आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते. चंद्रशेखर यांनी सायंकाळी सर्किट बेंचसाठीच्या शेंडा पार्क येथील नियोजित जागेची पाहणी केली. श्री चंद्रशेखर दोनदिवसीय कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांचे सकाळी दहाच्या सुमारास सर्किट बेंच इमारतीत आगमन झाले. त्यांच्या हस्ते नव्या कोर्टरूमच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती आणि बार असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते..जनहित याचिकांसह खटल्यांचे कामकाजमुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी डिव्हिजन बेंचमध्ये प्रत्यक्ष कामकाजात सहभाग घेतला. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासोबत त्यांनी दिवसभरात सहा जनहित याचिका व अन्य खटल्यांचे कामकाज पाहिले..कोल्हापुरात तरुण वकिलांना चांगली संधी : चंद्रशेखर''कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे तरुण सहकारी वकील, महिला वकिलांना कामाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होणार आहेत'' असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी केले.सायंकाळी सर्किट बेंच इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर सर्किट बेंच बार असोसिएशन व कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे त्यांच्या सत्कार झाला. ते म्हणाले, '' न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेवटच्या व्यक्तीला न्याय मिळेपर्यंत काम करायचे असल्याने आमचे सर्व सहकारी आणि बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी एकमेकांना सहकार्य करावे..Kolhapur Circuit Bench : पोलिसांनी आरोपीला 24 तासांहून अधिक काळ कोठडीत ठेवणे पडले महागात; कोल्हापूर सर्किट बेंचचे सुटकेचे आदेश, नेमकं काय आहे प्रकरण?.यावेळी डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती माधव जामदार, न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे, न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चंदवाणी, न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, न्यायमूर्ती सचिन देशमुख, न्यायमूर्ती रणजित भोसले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे, सहायक महाधिवक्ता अनिल सिंग, मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे, नेहा भिडे, सरकारी वकील पंकज देवकर, श्रीराम चौधरी, नितीन पाटील, विकास माळी, बार असोसिएशनचे प्रतिनिधी तेजपाल इंगळे, श्रीकृष्ण गणबावले, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील, माजी अध्यक्ष शिवाजीराव राणे, संतोष शहा, अजित मोहिते, राजेंद्र मंडलिक, मुकुंद मोरे-पाटील आदी उपस्थित होते. ॲड. प्रियांका राणे-पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.