Kolhapur Circuit Bench : 40 वर्षे लढून मिळवलेल्या कोल्हापूर सर्कीट बेंच विरोधात याचिका, पण एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली

Kolhapur Circuit Bench Petition : कोल्हापूरमध्ये सर्कीट बेंच स्थापन होऊ नये म्हणून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
Supreme Court Verdict : कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान यावर आज १८ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायायलयाने ही याचिका फेटाळली आहे. अ‍ॅड. रणजित बाबुराव निंबाळकर यांनी १ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देत ही याचिका दाखल केली होती. ही अधिसूचना राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ च्या कलम ५१(३) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून, १८ ऑगस्टपासून कोल्हापूर सर्किट बेंच कार्यान्वित झाली आहे.

