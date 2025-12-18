Kolhapur Circuit Bench : 40 वर्षे लढून मिळवलेल्या कोल्हापूर सर्कीट बेंच विरोधात याचिका, पण एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली

Supreme Court Verdict : कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान यावर आज १८ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायायलयाने ही याचिका फेटाळली आहे. अॅड. रणजित बाबुराव निंबाळकर यांनी १ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देत ही याचिका दाखल केली होती. ही अधिसूचना राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ च्या कलम ५१(३) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून, १८ ऑगस्टपासून कोल्हापूर सर्किट बेंच कार्यान्वित झाली आहे..न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना, “कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना ही सर्वसामान्यांपर्यंत न्याय पोहोचवण्याच्या संविधानिक संकल्पनेशी सुसंगत आहे,” असे स्पष्ट केले.खंडपीठाने टीप्पणी केली की, राज्य पुनर्रचना अधिनियमातील कलम ५१(३) अंतर्गत भारताचे सरन्यायाधीश यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. “सरन्यायाधीशांनी संस्थात्मक सल्ला व संबंधित बाबी डावलून एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे दर्शवणारे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. याचिकाकर्त्याच्या अपेक्षांशी सल्लामसलत प्रक्रिया जुळत नसली, तरी त्यामुळे कलम ५१(३) अंतर्गत केलेला अधिकार वापर अवैध ठरत नाही,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..न्यायमूर्ती कुमार यांनी दिलेल्या निकालात असे नमूद करण्यात आले की, पूर्वी कोल्हापूर बेंचबाबत वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला होता, एवढ्याच कारणावरून सध्याचा निर्णय अवैध ठरवता येणार नाही. कोल्हापूर सर्कीट बेंच हा निर्णय कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीत, प्रामाणिकपणे आणि संस्थात्मक कारणांसाठी घेण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले..CJI BR Gavai यांनी असा निकाल दिला की इतर न्यायाधीश संतापले, नेमकं प्रकरण काय होतं? जोरदार झाला वादविवाद.“कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना ही लोकांपर्यंत न्याय पोहोचवण्याच्या संविधानिक दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. यामुळे अनुच्छेद २१ चे कोणतेही उल्लंघन होत नाही. मुख्य खंडपीठापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या भागातील नागरिकांना यामुळे न्याय मिळवणे सुलभ होईल. संविधान एकाच प्रकारची न्यायिक प्रशासनाची रचना अपेक्षित करत नाही, तर व्यावहारिक व भौगोलिक गरजांनुसार संस्थात्मक स्वायत्ततेला परवानगी देते,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.