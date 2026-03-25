Kolhapur City Boundary Expansion : कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ २०२७ पर्यंत होणार नाही, खरं कारण आलं समोर

Kolhapur city development news : कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्याच्या जनगणनेच्या अधिसूचनेनुसार २०२७ पर्यंत हद्द बदलावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. दहा गावांचा समावेश करण्यासाठी संमती असून, हा विषय धोरणात्मक असल्याने यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत दिली. .आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरी सुविधांवर मोठा ताण येत असून, हद्दवाढ अनिवार्य असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी मान्य केले; मात्र, या प्रक्रियेत कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..यापूर्वी ४२ गावांच्या हद्दवाढीची अधिसूचना काढण्यात आली होती; परंतु ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे २०१७-१८ मध्ये तो प्रस्ताव रद्द करावा लागला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार १८ गावे आणि दोन एमआयडीसींचा नवा प्रस्ताव सादर झाला, त्यालाही विरोध झाल्याने शासनाने समिती नेमून दोन्ही बाजूंची मते जाणून घेतली होती. दहा गावांचा समावेश करण्यासाठी संमती आहे. त्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणीही आमदार क्षीरसागर यांनी केली..त्यावर मिसाळ यांनी सांगितले की, कोल्हापूर महापालिकेने ५ ऑगस्ट २०२५ ला लगतच्या आठ गावांचा नवीन हद्दवाढ प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे; मात्र, सध्याच्या जनगणनेच्या अधिसूचनेनुसार २०२७ पर्यंत हद्द बदलावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. या सर्व बाबींवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करून पुढील दिशा ठरविली जाईल. हद्दवाढ करण्यासाठी दहा गावांचा समावेश करण्यासाठी सर्वांनी संमती दिली आहे.