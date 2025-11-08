कोल्हापूर

Kolhapur Road Work : कोल्हापुरातील रस्त्यांची कामे खराब केल्याने चार अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखली, आयुक्तांच धाडसी पाऊल

Salary Hike Stopped : कोल्हापूर महानगरपालिकेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची केल्याप्रकरणी चार अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. या धाडसी कारवाईमुळे नगररचना विभागात खळबळ उडाली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची केल्याप्रकरणी चार अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Commissioner : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची कामे दर्जेदार न केल्याने उपशहर अभियंता महादेव फुलारी, सुरेश पाटील, अरुण गुजर व निवास पोवार यांची एक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात रोखण्याचे आदेश प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज दिले. या चौघांना गेल्या महिन्यात कारवाई का करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावण्यात आली होती.

