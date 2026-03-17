Women Protest : गॅस दरवाढीविरोधात काँग्रेसचा अनोखा निषेध; चूल पेटवून महिलांनी बनवली पिठलं-भाकरी

कोल्हापूर : गॅस दरवाढ आणि आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेला गॅसचा तुटवडा याचा काँग्रेसने आज निषेध केला. कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चूल पेटवून निदर्शने केली. महिलांनी चुलीवर पिठले-भाकरी बनवली. . या आंदोलनामध्ये शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, महापालिका विरोधी पक्ष नेते राजेश लाटकर सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२ वाजता काँग्रेसचे नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते एकत्र आले. .Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपविरोधात काँग्रेसचा एल्गार; गॅस टंचाईवरून एजन्सीसमोर जोरदार निदर्शने.यामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. काँग्रेसच्या महिला प्रदेश सरचिटणीस वैशाली महाडिक आणि उज्ज्वला चौगुले यांनी रस्त्यावरच चूल पेटवून भाकरी-पिठले बनवले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी 'ओ नरेंद्र, द्या सिलिंडर', 'ओ देवेंद्र, द्या सिलिंडर', 'गॅस दरवाढीचा निषेध असो', भाजप सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा दिल्या. .त्यानंतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले. यावेळी काँग्रेस शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण म्हणाले, 'महागाईने सर्वसामान्य जनतेचे जगणे आधीच कठीण झाले असताना, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने एलपीजी गॅसच्या किमती वाढवून लूट चालू केली आहे. .Chhatrapati Sambhaji Nagar News: \nसंभाजीनगरमध्ये नागरिकांचे आंदोलन; पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग; स्थानिक प्रश्नांवर आवाज.डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती वाढल्या तरी त्याचा बोजा जनतेवर पडू दिला नव्हता. व्यावसायिक गॅसच्या किमती वाढवल्याने व त्याचे रेशनिंग केल्याने खाद्यपदार्थांचे भावही वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गॅस दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी.'.यावेळी नगरसेवक अमर समर्थ, विनायक फाळके, इंद्रजित बोंद्रे, प्रतापसिंह जाधव, अर्जुन माने, स्वाती येवलुजे, अर्चना बिरांजे, अरुणा गवळी, सरलाताई पाटील, भारती पोवार, संजय पवार-वाईकर, तौफिक मुलाणी, शशिकांत पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पिठलं-भाकरी खाऊन बघा..यावेळी महिलांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांना पिठलं-भाकरी खाण्याची विनंती केली. त्यानंतर गुरव यांनी त्यांच्यासमोर भाकरी, पिठले खाल्ले.