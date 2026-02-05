Kolhapur Corporators : ऐच्छिक निधीवरून महापालिकेत वादाची ठिणगी; महायुती-काँग्रेस आमनेसामने येण्याची शक्यता

कोल्हापूर : चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुकीनंतर पुढील आठवड्यापासून नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू होणार आहे. प्रभागाला जाहीर होणारा ऐच्छिक निधी कसा द्यायचा, हे वादाचे कारण होण्याची शक्यता आहे. समन्वयातून निर्णय न झाल्यास महापालिकेच्या या निधीचा गुंता वाढून दोन गटांत खटके उडण्यास सुरुवात होणार आहे..महायुतीचे संख्याबळ जास्त असल्याने सत्ता त्यांच्याकडे जाणार हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी महायुती व विरोधक काँग्रेस यांच्यात विविध कारणांवरून सभागृहात मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागात अनेक प्रभागांत सर्व जागा महायुतीच्या, तर काही प्रभागांत सर्व जागा काँग्रेस आघाडीच्या आल्या आहेत..प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठी मोर्चेबांधणी.त्यामधील निधी वाटपाची काही अडचण होणार नाही; पण ज्या प्रभागांत दोन महायुतीच्या-दोन काँग्रेसच्या, तीन महायुतीच्या-एक काँग्रेसची, तीन काँग्रेसच्या-एक महायुतीची जागा विजयी झाली आहे. तिथे हा प्रश्न येण्याची शक्यता आहे. .महापालिकेचा स्वनिधी हा ऐच्छिक निधी म्हणून प्रत्येक नगरसेवकाला दिला जातो. गेल्या सभागृहात पाच ते सात लाख इतकाच निधी प्रत्येक नगरसेवकाला प्रतिवर्षी दिला गेला. यंदापासून तो किती द्यायचा, हे आर्थिक स्थिती पाहून सभागृह ठरवणार आहे. सभागृह जो निधी ठरवेल, तो त्या नगरसेवकाला खर्च करता येणार आहे..Kolhapur Politics : काठावरचे बहुमत, ‘दे धक्का’ची धास्ती! महापालिकेतील महायुतीसमोर पाच वर्षांचे मोठे आव्हान.हा निधी आता खर्च करताना त्या प्रभागात कोठेही करता येणार आहे. येथूनच खऱ्या प्रश्नांना सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला त्याच्या हक्काचा निधी मिळणार असला तरी तो केव्हा मिळणार हा प्रश्न आहे..एखाद्या प्रभागातील भागात कामे करू द्यायची नसल्यास त्यासाठीही वेगवेगळे डाव टाकले जाण्याची शक्यता आहे. यात प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मंजूर ऐच्छिक निधी व्यवस्थित समप्रमाणात उपलब्ध करून द्यायचे धोरण ठेवल्यास काही प्रश्न येणार नाहीत, पण आर्थिक स्थितीचे कारण देत विरोधकांना निधी उपलब्ध करण्यास असमर्थता दर्शवली जाऊ शकते. .त्यातून वाद निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी समन्वय महत्त्वाचा ठरणार असून, तो नसल्यास हे वाद होत राहण्याची शक्यता नगरसेवकांतून आतापासूनच व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी दोन गटांमधील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे..शासनाकडून कामांची नावे टाकून येणार निधीसत्ताधारी महायुतीच्या पक्षातील नगरसेवकांना राज्यातून निधी मिळू शकतो. त्यासाठी कामांची यादी पाठवून त्यासाठी निधी मिळवता येईल. अशाप्रकारचा निधी विरोधी काँग्रेसच्या गटातील नगरसेवकांसाठी कमी प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतो. राज्य पातळीवरून त्यांच्या काही नेत्यांच्या माध्यमातून निधी मिळाला तर ठीक अन्यथा प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या कामावर तसेच ऐच्छिक निधीवरच समाधान मानावे लागणार आहे..या प्रभागांत होऊ शकतो निधी खर्चाचा प्रश्नप्रभाग क्रमांक ५ - काँग्रेस तीन, एक महायुतीप्रभाग क्रमांक ६-तीन महायुती, एक काँग्रेसप्रभाग क्रमांक ८ -काँग्रेस तीन, महायुती एकप्रभाग १२-महायुती दोन, काँग्रेस दोनप्रभाग १३-महायुती तीन, काँग्रेस एक.प्रभाग १४-काँग्रेस तीन, महायुती एकप्रभाग १५-काँग्रेस तीन, महायुती एकप्रभाग १६-महायुती दोन, काँग्रेस दोनप्रभाग १८-महायुती तीन, काँग्रेस एकप्रभाग १९-काँग्रेस दोन, महायुती दोनप्रभाग २०-महायुती चार, काँग्रेस एक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.