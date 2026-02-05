कोल्हापूर

Kolhapur Corporators : ऐच्छिक निधीवरून महापालिकेत वादाची ठिणगी; महायुती-काँग्रेस आमनेसामने येण्याची शक्यता

Coordination Crisis : कोल्हापूर महापालिकेतील नव्या सभागृहाचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू होत असतानाच, ऐच्छिक निधीच्या वाटपावरून वादाचे ढग दाटू लागले आहेत.
उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुकीनंतर पुढील आठवड्यापासून नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू होणार आहे. प्रभागाला जाहीर होणारा ऐच्छिक निधी कसा द्यायचा, हे वादाचे कारण होण्याची शक्यता आहे. समन्वयातून निर्णय न झाल्यास महापालिकेच्या या निधीचा गुंता वाढून दोन गटांत खटके उडण्यास सुरुवात होणार आहे.

