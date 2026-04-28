Kolhapur Crime News : "इथून पुढे कोणत्याही हिंदू मुलीच्या नादाला लागणार नाही..." शाहिद सनदीने हात जोडून मागितली माफी, व्हिडिओ समोर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील पुलाची शिरोली परिसरातील शाहिद सनदी नावाच्या तरुणाने अनेक तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे, मात्र आता शाहिदीने माफी मागितल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .यामध्ये शाहिद एका कारमध्ये बसलेला दिसत आहे. तो हात जोडून माफी मागत आहे. तो व्हिडिओमध्ये म्हणतो की, " माझं नाव शाहिद सनदी... मी राहणार पुलाची शिरोली ग्रामंपचायत जवळ, कागले गल्ली...माझे अनेक हिंदू मुलींशी शारीरिक संबंध होते...मी त्यांचे अश्लील फोटो व्हिडिओ माझ्या फोन मध्ये ठेवलेले...ते सर्व आता डिलिट करतोय... सकल हिंदू समाजाने मला समज दिलेली आहे... इथून पुढे कोणतीही हिंदू महिला असो किंवा मुलगी असो मी त्यांच्या नादाला नाही लागणार..." .हा व्हिडिओ शाहिदला अटक करण्याच्या आधीचा आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाहिद फार्मसीचे शिक्षण घेत असून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून १८ ते २२ वयोगटातील तरुणींशी ओळख वाढवत होता. मैत्री आणि प्रेमाच्या नावाखाली त्यांना विश्वासात घेऊन लॉजवर नेत होता. त्यानंतर त्या तरुणींसोबतचे अश्लील व्हिडिओ तयार करून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण करत होता. .अमरावतीत खरात पेक्षाही भयंकर कांड; 180 तरुणींचे व्हिडिओ व्हायरल, आरोपी कुटुंबासह फरार, भाजपाकडून चौकशीची मागणी.प्रकरणाला वाचा कशी फुटली?शाहिदच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या एका २० वर्षी तरुणीने कोल्हापुरातील राजाराम पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली अन् या प्रकरणाला वाचा फुटली. तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत शाहिद सनदी याला अटक केली.कोर्टाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.आरोपी जाळ्यात आणखी काही तरुणी अडकल्या असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केलीय. या प्रकरणात आरोपीचा एक मित्र फरार आहे. त्याच्याकडे तरुणींचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. .शाहिदच्या वडिलांनीही याबाबत गावकऱ्यांची आणि पीडितांची माफी मागितली असून माझ्या मुलाला सोडू नका त्याला फाशी द्या अशी मागणी केली आहे.