Kolhapur Bribery Case : बदलीसाठी शिक्षकाकडून २५ हजार घेताना शिक्षण अधिकारीला टपरीवर अटक, कोल्हापुरात लाचलुचपतची मोठी कारवाई

Education Officer Arrested : थकीत पगार आणि पगाराचा फरक काढण्यासाठी २५ हजारांची लाच घेतल्या प्रकरणी महापालिका प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी. सी. कुंभार (वय ५२, रा. खामकर गुरुजी कॉलनी, वाशी नाका) याला आज दुपारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. शिवाजी मार्केट परिसरातील चहा टपरीजवळ ही कारवाई झाली..कुंभारला अटक करून लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. याबाबत विभागाने दिलेली माहिती अशी ः जिल्ह्यातील एक प्राथमिक शिक्षक रत्नागिरी येथील शाळेत कार्यरत होते. त्यांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार ते चार महिन्यांपूर्वी बदली होऊन कोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत रुजू झाले..आंतरजिल्हा बदलीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत त्या शिक्षकाकडून कुंभार याने दहा हजार रुपये घेतले होते. यानंतर तीन महिन्यांचा थकीत पगार आणि फरक काढण्यासाठी तक्रारदार शिक्षक वारंवार प्राथमिक शिक्षण समितीकडे फेऱ्या मारत होते. त्यावेळी कुंभारने ४० हजारांची लाच मागितली. तडजोडीअंती आज २५ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते..याबाबत आज सकाळी चर्चा झाल्यानंतर तक्रारदार शिक्षक थेट शनिवार पेठेतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकड गेले. तेथे त्यांनी कुंभारविरोधात तक्रार दिली. त्यानुसार विभागाने सापळा रचला. लाच घेण्यासाठी चप्पल लाईन येथील चहाच्या टपरीवर सायंकाळी चारला आलेल्या कुंभारला पथकाने छापा टाकून पकडले..यानंतर त्याला लक्ष्मीपुरी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राजेंद्र सानप, हवालदार विकास माने, सुधीर पाटील, संगीता गावडे, कृष्णा पाटील, रवींद्र पाटील, प्रशांत दावणे यांनी ही कारवाई केली.आणखी प्रकार शक्यथकीत पगार काढण्यासाठी लाच घेण्याचे आणखी प्रकार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा सखोल तपास झाल्यास आणखी प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.