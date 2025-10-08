Kolhapur End Of Life : जमातमध्ये गेलेल्या वडिलांना डबा देऊन नमाज पठण केला अन् अचानक अरबाजने उचललं टोकाचं

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)पुलाची शिरोलीतील युवकाची आत्महत्या: २४ वर्षीय अरबाज मौला देसाई यांनी राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.नोकरीत बदलानंतरची घटना: अलीकडेच शोरूमची नोकरी सोडून अरबाज एमआयडीसीतील खासगी कंपनीत काम करू लागला होता.गावात हळहळ व्यक्त: तरुण, धार्मिक आणि शांत स्वभावाचा अरबाज अचानक आत्महत्या करेल यावर गावकऱ्यांचा विश्वास बसत नाही..Kolhapur Crime News : पुलाची शिरोली येथील युवकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अरबाज मौला देसाई (वय २४, जय शिवराय तालीम, पुलाची शिरोली) असे त्याचे नाव आहे. राहत्या घरातील छताच्या पंख्याला गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी : अरबाज देसाई हा सांगली फाटा येथील एका शोरूममध्ये कामाला होता. गेल्या पंधरा दिवसांपासून नोकरी सोडून तो एमआयडीसीमधील एका खासगी कंपनीत कामाला जात होता. त्याचे वडील मौला देसाई हे जमातमध्ये गेले होते..सकाळी आईने केलेला नाष्टा घेऊन तो वडिलांना देऊन आला. त्यानंतर स्वतः नमाज पडून आला. अचानक त्याने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याच्या मागे आई, वडील, बहीण, भाऊ असा परिवार आहे..Heart Attack Case Kolhapur : हर्ट अटॅकला वय राहिलं नाही, २४ वर्षीय सोहम मित्रांसोबत फिरायला गेला अन् घरी परतलाच नाही.नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र. 1: आत्महत्येचं कारण काय आहे?उ. पोलिस तपास सुरू असून आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.प्र. 2: अरबाज देसाई कुठे काम करत होता?उ. सुरुवातीला सांगली फाटा येथील शोरूममध्ये काम करत होता; अलीकडेच एमआयडीसीतील खासगी कंपनीत नोकरी स्वीकारली होती.प्र. 3: या घटनेनंतर पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?उ. पोलिसांनी मृतदेह पंचनामा करून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून सविस्तर तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.