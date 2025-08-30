Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर महापालिकेचे "येरे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या", पंप दुरुस्ती करणाराच आला नाही मग पाणी कसं मिळणार; सणात लोकांचा संताप

असे येईल पाणीशिंगणापूर योजनेतून ए, बी, तसेच राजारामपुरी भागालाबालिंगा उपसा केंद्रातून सी, डी वॉर्डलाथेट पाईपलाईन योजनेतून कसबा बावडा, संलग्न ई वॉर्ड.Pump Repair Delayed Kolhapur : दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करूनही ई वॉर्डमधील अनेक भागांत आजही पाण्याचा तुटवडा जाणवला. त्यामुळे विविध भागांत टॅंकरच्या ७० फेऱ्या झाल्या. तंत्रज्ञ आला नसल्याने थेट पाईपलाईन योजनेच्या पंपाची दुरुस्ती झालेली नाही. कंपनीचा तंत्रज्ञ उद्या येणार असून रात्रीपर्यंत दुरुस्ती केली जाण्याची शक्यता महापालिकेने वर्तवली आहे. त्याचबरोबर आज (ता. ३०) सायंकाळी शिंगणापूर योजनाही सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे रविवारी (ता. ३१) सर्व भागांत नियमित पाणीपुरवठा केला जाईल, असेही सांगितले आहे..दोन पंपांद्वारे ‘थेट’ योजनेचा पाणीपुरवठा सुरू असल्याने गुरुवारपासून दिवसाआड पाणी देण्यास सुरुवात केली; मात्र त्यातून काही फरक पडला नाही. आज ई वॉर्डमध्ये पाणी देण्यात येणार असे जाहीर केल्याने नागरिक निर्धास्त होते; पण काही भागांत कमी दाबाने, तर काही भागांत ठरलेल्या वेळेत पाणीच आले नसल्याने त्यांची त्रेधातिरपीट उडाली. पुन्हा टॅंकरसाठी फोनाफोनी सुरू झाली. त्यातून टॅंकरच्या फेऱ्या मोठ्या प्रमाणावर झाल्या..अनेक टॅंकरमधून पाणी भरून घेण्यासाठी मोठ्या पाईप होत्या. त्यामुळे नागरिकांना पाणी भरून घेण्यात अडचणी येत होत्या. पैसे घेऊन काही ठिकाणी थेट घरात पाईप जोडून टाक्या भरण्याचे प्रकार टॅंकरचालकांनी केले. यामुळे टॅंकर मोफत की पैसे देऊन हा प्रश्न नागरिकांना पडला होता. पंपाच्या दुरुस्तीसाठी महापालिका व जीकेसी कंपनीने पंप व सॉफ्टवेअरची एबीबी या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांचा तंत्रज्ञ उद्या सकाळपर्यंत काळम्मावाडी येथे दाखल होणार आहे. त्याच्याकडून तांत्रिक दोषाची तपासणी करून कंपनीच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे..रात्रीपर्यंत दुरुस्तीची अपेक्षा आहे. त्यात विलंब झाला तर पुन्हा नागरिकांना पाण्याचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी शिंगणापूर योजना सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. उपसा केंद्रातील ३३ केव्ही उपकेंद्राच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून घेतले आहे. उद्या दुपारपर्यंत ट्रॉन्स्फॉर्मर सुरू करून उपसा केंद्राची चाचणी घेण्यात येणार आहे. सायंकाळी तेथून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे.त्यामुळे रविवारी (ता.३१) शिंगणापूरचे पाणी ए, बी वॉर्डला, ई वॉर्डमधील राजारामपुरी भागाला, तर बालिंग्याचे पाणी सी व डी वॉर्डला, तसेच थेट पाईपलाईन योजनेचे पाणी कसबा बावडा, तसेच संलग्न ई वॉर्डला एकाच वेळी देण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. थेट पाईपलाईन योजनेचा दोष दुरुस्त झाल्यास रविवारी पूर्वीप्रमाणे सी, डी वॉर्ड वगळता सर्व शहराला त्यातून पाणी देण्याचेही नियोजन आहे, असे जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांनी सांगितले..Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर शहरवासीयांचा ऐन गणपतीत पाण्यासाठी टाहो, निम्म्या शहरात आजपासून दिवसाआड पाणी.३१ टॅंकरद्वारे ७६ फेऱ्याकळंबा फिल्टर हाउस येथून खासगी १६ व महापालिकेचे तीन अशा १९ टँकरनी ३९ फेऱ्या मारल्या. कसबा बावडा फिल्टर हाउस येथून खासगी १० व महापालिकेचे दोन, अशा १२ टँकरच्या ३७ फेऱ्या झाल्या. टँकर नियोजनावर अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त लक्ष ठेवून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.