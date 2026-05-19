Shaktipeeth Highway protest : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरात एल्गार; ७८ गावातील शेतकरी ९ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार

Shaktipeeth Mahamarg opposition : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार कोल्हापुरात झालेल्या सर्वपक्षीय शेतकरी मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी ९ जून २०२६ रोजी दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा 'न भूतो… न भविष्यती' विराट मोर्चा काढण्याची घोषणा करत सरकारला थेट इशारा दिला..कसबा बावडा येथील श्रीराम सोसायटी सभागृहात झालेल्या या मेळाव्यास माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti), आमदार जयंत आसगावकर (Jayant Asgaonkar), माजी आमदार के. पी. पाटील, संपतराव पवार-पाटील यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी बोलताना सतेज पाटील म्हणाले, "लाठ्या खाऊ, जेलमध्ये जाऊ; पण शक्तीपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही. हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून सत्ताधाऱ्यांना आर्थिक बळ देणारा प्रकल्प आहे." त्यांनी २५ मेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवण्याचे आवाहन करत गावागावांत ग्रामसभा घेऊन महामार्गाविरोधात ठराव मंजूर करण्याचे आवाहन केले..माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या महामार्गामुळे १३ जिल्ह्यांतील सुमारे २१ हजार एकर जमीन बाधित होणार असल्याचा दावा केला. त्यापैकी १६ हजार एकर बागायती जमीन असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर-सांगली परिसरातील महापुराचा धोका वाढेल, साखर उद्योगावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली. प्रकल्पाचा खर्च ८६ हजार कोटींवरून १.१५ लाख कोटींवर गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला..मेळाव्यात इतर वक्त्यांनीही आंदोलन दीर्घकालीन लढ्याचे स्वरूप घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. "कोल्हापुरी हिसका दाखवू", "जमिनीच्या सर्व्हेसाठी येणाऱ्यांचा चांगला पाहुणचार करू" अशा इशाऱ्यांतून आंदोलनाची तीव्रता व्यक्त करण्यात आली..Shaktipeeth Highway Protest : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात सोलापुरातील शेतकरी संतप्त, पुणे-सोलापूर महामार्ग ठप्प; राजू शेट्टी पोलिसांत शाब्दिक चकमक.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर (Prakash Abitkar) यांच्या मतदारसंघातून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यांनी तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील (Shivaji Patil) यांनी महामार्ग समर्थनावरुन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये असे आवाहनही मेळाव्यातून करण्यात आले. या मेळाव्यातून शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करत ९ जूनच्या विराट मोर्चासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.