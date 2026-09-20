UPI Transaction Fee : ऑनलाइन व्यवहारांना लागणार ब्रेक? केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना बसणार लाखो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड, UPI शुल्क बदलामुळं वाढली चिंता

-कुंडलिक पाटीलकुडित्रे : केंद्र सरकारने ‘मोठे यूपीआय व्यवहार सशुल्क’ करण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि मुख्यत्वे शेती क्षेत्राला आर्थिक फटका बसणार (UPI charges) आहे. दोन हजार रुपयांवरील डिजिटल व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारणीच्या नियमामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ वर्षाकाठी लागणाऱ्या खत खरेदीतच तब्बल १३ लाख २० हजारांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात असून, ग्रामीण भागातील ऑनलाईन व्यवहारांना ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्याचा विचार करता कोट्यवधीचा कर ऑनलाईनमधून शेतकऱ्यांचा कापला जाणार आहे..कोल्हापूर जिल्ह्यात वर्षाकाठी सुमारे दीड लाख टन म्हणजेच ३० लाख पोती खतांचा वापर शेतकरी करतात. यापैकी सुमारे ५० टक्के म्हणजेच १५ लाख पोत्यांची खरेदी ऑनलाईन डिजिटल पद्धतीने केली जाते. युरिया वगळता बहुतांश संयुक्त खतांच्या एका पोत्याची किंमत २२०० ते २८०० रुपयांच्या घरात आहे. म्हणजेच ही किंमत २००० रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने या व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार आहे. एकूण १५ लाख पोत्यांच्या ऑनलाईन खरेदीचे मूल्य सुमारे ३३ कोटी रुपये होते. यावर ०.४ टक्के ऑनलाईन शुल्कानुसार तब्बल १३ लाख २० हजार रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत..Ladki Bahin Yojana Latest Update : 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार! लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार.शासकीय नियमानुसार हे शुल्क व्यापाऱ्यांनी भरायचे असले, तरी व्यापारी दरवाढ करून किंवा ग्राहकांकडूनच हा खर्च वसूल करणार हे स्पष्ट आहे. खतांसोबतच बी-बियाणे, कीटकनाशके आणि शेती अवजारांची खरेदीही २००० रुपयांच्या पुढे जात असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणखी वाढणार आहे. परिणामी व्यापारी रोखीने व्यवहार करण्याचा आग्रह धरतील आणि शेतकऱ्यांना रोख रक्कम बाळगावी लागेल..PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम.इथेनॉलमध्ये शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. आता आधी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन खत खरेदी आणि ऑनलाईन व्यवहार करायला शिकवायचे आणि आता त्यावरच शुल्क लादून शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारी धोरणे आखायची, हा सरकारचा अन्याय आहे. या जुलमी निर्णयामुळे राज्यातून कोट्यवधी रुपयांचा कर थेट शेतकऱ्यांच्या खिशातून मारला जाणार आहे.-राजू शेट्टी, स्वाभिमानी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.