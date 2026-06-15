Kolhapur Football Fans : 'क्रिकेटवेड्या देशात फुटबॉलवेडे शहर'! कोल्हापुरात अवतरले मेस्सी, रोनाल्डो, नेमार; फुटबॉलप्रेमींनी उभारले खेळाडूंचे मोठे कटाऊट

कोल्हापूर : ‘क्रिकेटवेड्या भारतातील फुटबॉलवेडे कोल्हापूर’ ही आपली ओळख फुटबॉलप्रेमींनी सार्थ ठरवली. काल रात्री शहरातील मुख्य चौकांमध्ये तरुण-तरुणी जत्रेसारखे एकत्र जमले. आपल्या आवडत्या खेळाडूचे पोस्टर उभारल्यावर सर्वांनी (Messi Ronaldo football fans in Kolhapur) जल्लोष केला..फुटबॉल विश्वचषकाचा माहोल शहरात प्रकर्षाने पाहायला मिळत आहे. आज मिरजकर तिकटी, दसरा चौकासह अन्य काही चौकांमध्ये मेस्सी, रोनाल्डो, नेमार या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटूंचे मोठे कटाऊट लावण्यात आले. रात्री नऊनंतर तरुण-तरुणी आपल्या आवडत्या संघाची जर्सी परिधान करून रस्त्यावर आले..Kasba Beed Gold Coins : शिलाहार राजवंशाची उपराजधानी असलेल्या कोल्हापूरच्या 'या' गावात पुन्हा सापडल्या सुवर्णमुद्रा! काय आहे अतिप्राचीन 'बेडा' आणि त्रिशूळाचे रहस्य?.काही जणांनी आपल्या आवडत्या संघाचा झेंडा हातात घेऊन दुचाकीवरून रॅली काढली. दसरा चौकात ‘कोल्हापुरी ब्राझील फॅन’ या ग्रुपने नेमारचे भव्य कटाऊट लावले. यावेळी तरुणांनी येथे ब्राझीलच्या विजयाच्या घोषणा देऊन जल्लोष केला. बालगोपाल तालमीजवळ मेस्सीचे भव्य कटाऊट लावले. त्या त्या देशाचे झेंडे नाचवत तरुणांनी फुटबॉल विश्वचषकाची जणू मुहूर्तमेढच कोल्हापुरात रोवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.