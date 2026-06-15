कोल्हापूर

Kolhapur Football Fans : 'क्रिकेटवेड्या देशात फुटबॉलवेडे शहर'! कोल्हापुरात अवतरले मेस्सी, रोनाल्डो, नेमार; फुटबॉलप्रेमींनी उभारले खेळाडूंचे मोठे कटाऊट

Football Fever Grips Kolhapur Streets : फुटबॉल विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील तरुणांनी मेस्सी, नेमार आणि रोनाल्डोच्या भव्य कटआऊटसह रॅली, झेंडे आणि जर्सी परिधान करून शहरभर उत्साहपूर्ण जल्लोष साजरा केला.
Kolhapur football fans FIFA World Cup celebration

Kolhapur football fans FIFA World Cup celebration

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘क्रिकेटवेड्या भारतातील फुटबॉलवेडे कोल्हापूर’ ही आपली ओळख फुटबॉलप्रेमींनी सार्थ ठरवली. काल रात्री शहरातील मुख्य चौकांमध्ये तरुण-तरुणी जत्रेसारखे एकत्र जमले. आपल्या आवडत्या खेळाडूचे पोस्टर उभारल्यावर सर्वांनी (Messi Ronaldo football fans in Kolhapur) जल्लोष केला.

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