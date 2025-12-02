Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण...

Kolhapur Crime News : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून एकाने मित्राचा वायरने खांबाला गळा आवळून खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार हॉकी स्टेडियम परिसरात घडला आहे. सिद्धू शंकर बनवी (वय २०, रा. कळंबा रिंग रोड, मूळ रा. हिरेनंदी, ता. गोकाक) असे मृताचे नाव आहे. पहाटे तीनच्यादरम्यान हा प्रकार घडला..व्हिनस कॉर्नर येथे दोघे जेवण्यासाठी गेले होते. तेथून परतत असताना हॉकी स्टेडियमजवळ लघुशंकेला उतरण्याचा बहाणा करून खून करण्यात आला. याप्रकरणी संशयित मनीष जालिंदर राऊत (वय २८, रा. राऊत कॉलनी, कळंबा) याला पोलिसांनी सहा तासांत अटक केली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः विश्वपंढरी ते हॉकी स्टेडियम रहदारीचा आहे. मध्यरात्री येथून तुरळक वाहतूक सुरू असते. पहाटे चारच्या सुमारास रस्त्यालगतच फूटपाथवर लागून असलेल्या खांबाला मृतदेह होता. मांडी घातलेला व्यक्ती पाहून बाजूने जाणाऱ्यांनी सुरुवातीला फारसे लक्ष दिले नाही; मात्र त्याच्या गळ्याभोवती गुंडाळलेली वायर पाहून संशय बळावल्याने एका दुचाकीस्वाराने याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांना मृताच्या खिशात गुटख्याच्या दोन पुड्या सापडल्या, मात्र त्याचा मोबाईल गायब होता. त्यामुळे ओळख पटविण्याचे आव्हान होते..घरी जाऊन झोपला...हॉकी स्टेडियमच्या अलीकडे पदपथावर मनीषने सिद्धूला एका खांबाला टेकवून त्याच्या गळ्याभोवती वायर गुंडाळली. पूर्ण ताकदीने त्याने वायर आवळल्याने सिद्धूच्या तोंडातून रक्तस्त्राव झाला. तो मृत झाल्याची खात्री करून संशयित मनीष राऊत मोटारसायकलीवर बसून घरी निघून गेला. खुनानंतर तो स्वतःच्या घरी जाऊन झोपला होता. पण, पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत त्याच्या मुसक्या आवळल्या..मोटारसायकलसोबत चालणारे दोघे...मृत व्यक्ती बांधकामांशी संबंधित व बाहेरील राज्यातील असल्याचा कयास पोलिसांनी काढला. यानंतर मोतीनगर, राजेंद्रनगर, कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडी अशा भागांतील कोणी कामगार बेपत्ता आहे का, याची माहिती घेतली जात होती. दुसऱ्या बाजूला परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज व गोपनीय बातमीदारांकडून माहिती घेण्याचे काम सुरू होते. मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास दोन तरुण मोटारसायकल ढकलत यल्लम्मा ओढा चौकातून हॉकी स्टेडियमकडे गेल्याचे एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले. पोलिसांनी हा महत्त्वाचा दुवा पकडून उलट तपास सुरू केला. मोटारसायकलसोबत चालणारे दोघे मध्यरात्री दोनच्या दरम्यान व्हिनस कॉर्नर येथील हॉटेलमध्ये जेवल्याचे समजले. मृत सिद्धू बनवी यानेच पैसे भागविल्याने त्याचे नाव निष्पन्न झाले..Kolhapur : दूधगंगा नदीपात्रात आंघोळीला गेलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यावर मगरीचा जबरदस्त हल्ला; पायाला धरुन पाण्यात ओढत नेलं अन्....कामासाठी कोल्हापुरात वास्तव्य...सिद्धू बनवी मूळचा कर्नाटकातील होता. वाळू, खडी भरण्याची कामे तो करीत होता. रविवारी सायंकाळी त्याच्या घराशेजारील मित्र मनीष राऊत याला घेऊन जेवायला गेल्याचीही माहिती समोर आली. जेवणानंतर व्हीनस कॉर्नर येथील हॉटेलबाहेरच दोघांमध्ये वाद झाल्याचीही माहिती मिळाली. यामुळे पोलिसांनी मनीष राऊतचा शोध सुरू केला..घरी जातानाच दोघांत हाणामारी...मनीष राऊत याच्या दहा ते बारा म्हशी आहेत. तो रविवारी सायंकाळी घरी असताना सिद्धू त्याच्याकडे आला. जेवायला जायला माझ्याकडे गाडी नाही, आपण दोघे जाऊ, असे सांगून त्याला सोबत घेऊन गेला. दोघांनी एकत्रित मद्यप्राशनही केले; पण वादावादीत शिवी दिल्याच्या रागातून मनीषने त्याला मारहाण केली. तेथून दोघे एकाच मोटारसायकलवरून कळंब्याकडे निघाले होते. अचानक, दुचाकी बंद पडल्याचा बहाणा करून मनीषने सिद्धूला खाली उतरवले. काही अंतर चालत गेल्यानंतर हॉकी स्टेडियम परिसरात रस्त्याकडेलाच मनीष आणि सिद्धूमध्ये हाणामारी झाली.अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार, शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली. तसेच तपासाबाबत सूचना केल्या. स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण, जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किरण लोंढे, सहायक निरीक्षक सागर वाघ, उपनिरीक्षक जालंदर जाधव, वैभव पाटील, सुरेश पाटील, योगेश गोसावी, समीर कांबळे, रोहित मर्दाने, संतोष बरगे यांनी गुन्हा उघडकीस आणला..राऊतवर दोन गुन्हेमनीष राऊतविरोधात यापूर्वी पोलिसांत दोन गुन्हे दाखल आहेत. मारामारीसह अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी करवीर पोलिसांनी त्याला अटकही केली होती. तो म्हैस पालन सोडून काहीच कामे करत नव्हता.मोबाईलचा शोध सुरू....हॉटेलमध्ये जेवल्यानंतर सिद्धू बनवी याने बिल भागवले होते; मात्र, त्याच्या मृतदेहाजवळ मोबाईल मिळून आला नाही. त्याची ओळख पटू नये, यासाठी संशयिताने मोबाईल गायब केल्याचा संशय आहे. मात्र, त्याने मोबाईलबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे पोलिसांना सांगितले. यामुळे मोबाईलचा शोध सुरू आहे. खुनामागे शिवागाळ केल्याचे कारण आहे की अन्य काही याचाही तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.