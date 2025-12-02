कोल्हापूर

Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण...

Kolhapur Killed News : कोल्हापुरात मित्राचा खांबाला गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. निवांत घरी झोपलेल्या युवकाला जीव गमवावा लागला. नेमके कारण काय? वाचा पूर्ण बातमी!
Kolhapur Friend Killed Case

कोल्हापुरात मित्राचा खांबाला गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Crime News : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून एकाने मित्राचा वायरने खांबाला गळा आवळून खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार हॉकी स्टेडियम परिसरात घडला आहे. सिद्धू शंकर बनवी (वय २०, रा. कळंबा रिंग रोड, मूळ रा. हिरेनंदी, ता. गोकाक) असे मृताचे नाव आहे. पहाटे तीनच्यादरम्यान हा प्रकार घडला.

