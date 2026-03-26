Kolhapur Fuel Limit : दुचाकीत 200 तर, चारचाकीत 2000 पर्यंतच मिळणार पेट्रोल; साठे बाजार करणाऱ्यांवर होणार कारवाई, बाटली-कॅनमधून दिल्यास दंड!

कोल्हापूर : जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा मुबलक असला, तरी समाजात पसरलेल्या अफवेमुळे नागरिकांच्या पेट्रोल पंपावर रांगा लागल्या आहेत. याठिकाणी सर्वांना इंधन (Kolhapur Fuel Limit) उपलब्ध व्हावे. साठेबाजी होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ व जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून काही निर्बंध लागू केले आहेत..यामुळे आता पेट्रोलपंपावर दुचाकीमध्ये २००, तर चारचाकीमध्ये २००० रुपयांच्या मर्यादेतच पेट्रोल-डिझेल देणे बंधनकारक (Petrol Diesel Restriction) केले आहे. याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज जाहीर केला. आजपासून आदेशाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे..आदेशातील माहितीनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी जास्तीत जास्त २०० रुपयांपर्यंत आणि तीनचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी जास्तीत जास्त दोन हजार रुपयांपर्यंतच इंधन भरता येईल. कोणत्याही प्रकारच्या कॅन, बाटल्या किंवा ड्रममध्ये इंधन देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, नागरिकांनी अनावश्यक गर्दी टाळून केवळ आवश्यकतेनुसारच इंधन घ्यावे, असे आवाहन केले आहे. रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना इंधन पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाईल..तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपाने आपल्याकडील शिल्लक साठा, प्राप्त झालेला साठा आणि मागणी केलेल्या साठ्याची माहिती दर्शनी भागातील फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील. सर्व पेट्रोल पंपधारकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येईल. ३१ मार्चपर्यंत अशाच पद्धतीने वितरण करण्यात येईल.