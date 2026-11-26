कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) दूध संघात शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यात शासननियुक्त चारसह महायुतीच्या उर्वरित चार अशा आठ संचालकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने (Gokul Milk Union Kolhapur High Court case) दिली. .सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, याची पुढील सुनावणी तीन डिसेंबरला आहे. गोकुळसंदर्भात यापूर्वी दाखल दोन्ही याचिकांमध्ये १० नोव्हेंबरच्या बैठकीतील मुद्यांचा समावेश करावा, असा अर्ज समविचारी आघाडीने केला आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी वरील आठ संचालकांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती..Sharan Kumar Limbale : 'बेळगाव काय पाकिस्तानात आहे का?'; मराठी साहित्य संमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष डॉ. लिंबाळे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सीमाभागात संताप.दरम्यान, यापूर्वी नोटीस मिळाली आहे, त्यांना वगळून इतरांनी ही नोटीस बजावली जाणार आहे. आतापर्यंत आठ संचालकांनाच नोटीस मिळाली असून उर्वरित आठ जणांना नोटीस बजावण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी पर्यायी पत्ते दिले आहेत. नोटीस स्वीकारली नाही तर लागू नाही, असे म्हणता येणार नाही. नोटीस मिळूनही उपस्थित राहिले नाही, तर नोटीस बजावल्याचे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.