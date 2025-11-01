Kolhapur Politics : कोल्हापूर महापालिकेत नकारात्मक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी घेतलं चांगलचं फैलावर, आयुक्तांनाही सुनावत आबिटकर म्हणाले...

Kolhapur Guardian Minister Prakash Abitkar : गेल्या बैठकीत तातडीच्या सूचना देऊनही डांबरी प्रकल्प सुरू करण्यास दोन-अडीच महिने लागतील, त्यासाठी अडीच कोटींचा खर्च येईल, असे सांगणाऱ्या शहर अभियंता रमेश मस्कर यांना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आजच्या बैठकीत चांगलेच फैलावर घेतले. या नकारात्मक मानसिकतेमुळेच कामे वेळेत होत नाहीत. कामात टाळाटाळ करणारे असे शहर अभियंता कशाला हवेत? त्यांना तातडीने पदमुक्त करा, अशा प्रकारची कामे करणाऱ्या इतरांनाही जमत असेल तर ठीक, नाही तर त्यांनाही पदमुक्त करा वा जमणारे काम द्या, अशा कडक सूचना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना दिल्या..किरकोळ रस्त्यांच्या कामासाठी ठेकेदारांवर विसंबून राहावे लागत आहे. डांबरी प्रकल्प सुरू असताना महापालिकेकडून वेळेत व चांगली कामे होत होती. तो बंद झाल्यानंतर रस्त्यांच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. दर्जेदार पॅचवर्क होण्यासाठी तातडीने डांबरी प्रकल्प सुरू करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या होत्या..त्याबाबत काय केले, किती कालावधी लागेल आणि खर्च किती येईल, अशी आबिटकर यांनी आजच्या बैठकीत विचारणा केली. त्यावर मस्कर यांनी दोन ते अडीच महिने लागतील. अडीच कोटींचा खर्च होईल, असे सांगितले. या उत्तराने पालकमंत्री भडकले. तिथे उपस्थित असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रकल्पासाठी किती खर्च होईल, असे विचारल्यानंतर त्यांनी ७० लाखांच्या आसपास खर्च होईल, असे सांगितले..ते ऐकल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी मस्कर यांना अडीच कोटी कशासाठी लागतात, प्रत्येक कामात असेच करता का, अशी विचारणा करत तुमच्यासारखे कामात टाळाटाळ करणारे शहर अभियंता हवेतच कशाला, असे सुनावत फैलावर घेतले. त्यांना तातडीने पदमुक्त करून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवा, अशी सूचनाही प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना केली..Prakash Abitkar : कोल्हापूरकरांसाठी दिलासा! अखेर गुळगुळीत रस्ते मिळणार; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ४०९ कोटींचा प्रस्ताव केला सादर.नकारात्मक अधिकारी हवेतच कशाला?आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या बैठकीत हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असताना आजच्या बैठकीत अजून दोन ते अडीच महिने लागतील असे सांगत असाल तर चुकीचे आहे. महापालिकेतील अपवादात्मक अधिकारी सोडले तर नकारात्मक पद्धतीने काम करणाऱ्यांची संख्याच अधिक आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना काम जमत असेल तर बघा, नाही तर त्यांना पदमुक्त करा किंवा जमत असलेले काम द्या.डांबरी प्रकल्पासाठी लागणारा ७० लाखांचा निधी दोन आमदार आणि मी स्वत:च्या निधीतून देतो. दोन महिन्यांत महापालिकेचा प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे. महापालिकेला तो चालविण्यासाठी कर्मचारी नेमावेत. अन्यथा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तो प्रकल्प चालवण्याची तयारी ठेवावी, अशा सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.