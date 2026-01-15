कोल्हापूर

Municipal Election Voting Maharashtra : कोल्हापूर, इचलकरंजीत रात्रीस खेळ चाले कार्यक्रमानंतर मतदानास सुरूवात, टोकाच्या ईर्षेमुळे जिल्ह्यात हायव्होल्टेज ड्रामा

High Voltage Election Drama : कोल्हापूर आणि इचलकरंजीत रात्रीस खेळ चाले कार्यक्रमानंतर आज मतदानास सुरुवात झाली असून टोकाच्या ईर्षेमुळे जिल्ह्यात हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा पाहायला मिळतोय.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Ichalkaranji Voting Begins : तब्बल दहा वर्षांनंतर होत असलेल्या व मंत्री, खासदार, आमदारांसह अनेक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज (ता. १५) मतदान होत आहे. इचलकरंजी महापालिकेची ही पहिलीच निवडणूक आहे. दोन्ही शहरांतील सर्व मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

प्रथमच बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे मतदान होत असून कोल्हापुरात ३२७, तर इचलकरंजीतील २३० उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद होणार आहे. या दोन्ही शहरांत असलेल्या प्रचंड ईर्षेमुळे कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे.

