Municipal Election Voting Maharashtra : कोल्हापूर, इचलकरंजीत रात्रीस खेळ चाले कार्यक्रमानंतर मतदानास सुरूवात, टोकाच्या ईर्षेमुळे जिल्ह्यात हायव्होल्टेज ड्रामा

Kolhapur Ichalkaranji Voting Begins : तब्बल दहा वर्षांनंतर होत असलेल्या व मंत्री, खासदार, आमदारांसह अनेक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज (ता. १५) मतदान होत आहे. इचलकरंजी महापालिकेची ही पहिलीच निवडणूक आहे. दोन्ही शहरांतील सर्व मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.प्रथमच बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे मतदान होत असून कोल्हापुरात ३२७, तर इचलकरंजीतील २३० उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद होणार आहे. या दोन्ही शहरांत असलेल्या प्रचंड ईर्षेमुळे कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे..कोल्हापुरातील १९ प्रभागांत चार, तर क्रमांक २० च्या प्रभागात पाच मते द्यायची आहेत. शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी दहापासून कोल्हापूरसाठी चार विविध ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. इचलकरंजीत राजीव गांधी भवन येथे मतमोजणी होईल. कोल्हापूर महापालिकेसाठी १९ पक्षांचे, तसेच ७६ अपक्ष असे ३२७ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्यात दोन तृतीयपंथी उमेदवारही आहेत. इचलकरंजी महापालिकेच्या ६५ जागांसाठी २३० उमेदवार रिंगणात आहेत..दरम्यान, दोन्ही शहरांतील सर्व मतदान केंद्रे आज सज्ज करण्यात आली. त्यांच्यावर सीसीटीव्हीची नजर आहे. केंद्रांबाहेर मतदारांना साहाय्य करण्यासाठी उमेदवारांनी बूथ उभे केले आहेत. जास्तीत जास्त मतदान करून घेण्यासाठी विविध यंत्रणाही कार्यान्वित आहेत. मतदान सुरक्षित राहण्यासाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी रात्रभर भागांमध्ये जवळपास पहाराच ठेवला. भरारी पथके, तपासणी नाके, व्हिडिओ चित्रीकरणाची पथकेही रात्रभर सतर्क होती. मतदानाच्या कालावधीत तणाव निर्माण होण्याच्या शक्यतेने एकूण ४१ भागांतील केंद्रांवर पोलिसांची करडी नजर आहे..Kolhapur Election : भरारी पथकांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार; मतदानापूर्वी प्रशासनाचा कडक पहारा.प्रचंड 'लक्ष्मी' दर्शनदोन दिवसांपासून उमेदवारांकडून मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर 'लक्ष्मी' दर्शन सुरू झाले आहे. आज त्या साऱ्यांवर कळस झाला. यापूर्वी हे प्रकार रात्री, चोरी चोरी-छुपके छुपके होत असत; पण आज दिवसाढवळ्या अनेकजण मतदारांपर्यंत पोहोचत होते. त्यांच्याकडे 'वजन' ठेवून जात होते. काहींना एकत्र बोलवून हा सोपस्कार पूर्ण केला जात होता. काही भागात रात्रभर हे 'खेळ' सुरू होते.मतदानाचा टक्का वाढणार?कोल्हापूर महापालिकेच्या २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ६८ टक्के मतदान झाले होते. यंदा बहुसदस्यीय प्रभागरचना तसेच उमेदवार, पक्षांमधील चुरस वाढली आहे. याबरोबरच मतदारांना मतदान प्रक्रियेचीही माहिती प्रशासनाकडून विविध उपक्रमांतून दिली आहे. यामुळे गतनिवडणुकीपेक्षा जादा मतदान होईल, अशी अपेक्षा आहे..