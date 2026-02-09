IT industry in Kolhapur : कोल्हापुरात २५० आयटी कंपन्या, नोंदणीकृत फक्त १२ कंपन्याच; सुविधा-सवलतींपासून वंचित

IT firms issue Kolhapur : कोल्हापूर शहरात माहिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची संख्या २५० पेक्षा जास्त आहे. मात्र, त्यातील नोंदणीकृत कंपन्या केवळ दहा ते बाराच आहेत. यामुळे या कंपन्यांना आयटी क्षेत्रासाठी असणाऱ्या सवलतींचा लाभ मिळत नाही. यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन आयटी कंपनी नोंदणीसाठी एक खिडकी योजना आणणे आवश्यक आहे..शहरात गेल्या दोन दशकांत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. शहरामध्ये स्थानिक व्यावसायिकांना सेवा पुरविणाऱ्या आयटी कंपन्या तर आहेतच, पण परदेशात सेवा देणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची युनिटदेखील कोल्हापुरात आहेत. याशिवाय विविध प्रकारचे संकेतस्थळ बनवून देणारे व्यावसायिक आहेत. कॉलसेंटर, ‘बीपीओ’सारखी सेवा देणाऱ्या व्यावसायिक कंपन्यासुद्धा सुरू झाल्या आहेत..एक किंवा दोन कर्मचाऱ्यांपासून ते २५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यादेखील आहेत. मात्र, यातील बहुतांश कंपन्यांना शासनाच्या आयटी धोरणांतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांचा लाभ मिळत नाही. कारण यातील बहुतांश कंपन्यांनी आपली नोंदणीच केलेली नाही. अवघ्या दहा ते बारा कंपन्याच माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांच्या नावाखाली नोंद आहेत..याबाबत आयटी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांकडून माहिती घेतली असता, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी नोंदणी महापालिका स्तरावर केली जात होती. त्यावेळी त्यांच्याकडे स्वमालकीच्या जागेच्या कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. मात्र, बहुतांश कंपन्या त्या काळामध्ये भाडेतत्त्वावर होत्या. त्यामुळे त्यांना नोंदणीसाठी अडचणी येत होत्या. त्यामुळे त्यांची नोंदणी रखडली. त्यानंतर शासनाच्या धोरणात बदल झाला..Kolhapur ZP : पहिला गुलाल दुपारी १२ वाजता! जिल्हा परिषद निवडणुकीचा थरार शिगेला २५० टेबलांवर मतमोजणी, १८८ फेऱ्या.जर आयटी कंपनी नोंदणीकृत असेल, तर त्यांना वीजदर आणि घरफाळ्यात सवलत मिळते. तसेच त्यांना व्यवसायाच्या विस्तारासाठी जागा, इमारत खरेदी करायची असल्यास त्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ होते. नोंदणी नसल्याने कोल्हापुरातील आयटी कंपन्या या लाभापासून वंचित आहेत. यासाठी आयटी असोसिएशन आणि शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.आयटी पार्क नाहीचआयटी पार्कच्या जागेचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. त्यामुळे आयटी पार्कमधील कंपन्यांना ज्या सुविधा मिळतात, त्या कोल्हापुरातील कंपन्यांना मिळणार नाहीत.कोल्हापुरात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार होत आहे. अशावेळी नोंदणी नसल्याने आयटी कंपन्यांना त्या सुविधा न मिळणे हे योग्य नाही. असोसिएशन आणि उद्योग विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नोंदणी करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे.- प्रताप पाटील, अध्यक्ष, आयटी असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.