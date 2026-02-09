कोल्हापूर

IT industry in Kolhapur : कोल्हापुरात २५० आयटी कंपन्या, नोंदणीकृत फक्त १२ कंपन्याच; सुविधा-सवलतींपासून वंचित

IT sector news Kolhapur : कोल्हापुरात सुमारे २५० आयटी कंपन्या कार्यरत असतानाही केवळ १२ कंपन्यांचीच नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे बहुतांश कंपन्या शासकीय सुविधा व सवलतींपासून वंचित आहेत.
Kolhapur IT firms are unregistered

Kolhapur IT firms are unregistered

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IT firms issue Kolhapur : कोल्हापूर शहरात माहिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची संख्या २५० पेक्षा जास्त आहे. मात्र, त्यातील नोंदणीकृत कंपन्या केवळ दहा ते बाराच आहेत. यामुळे या कंपन्यांना आयटी क्षेत्रासाठी असणाऱ्या सवलतींचा लाभ मिळत नाही. यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन आयटी कंपनी नोंदणीसाठी एक खिडकी योजना आणणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
kolhapur city
it park
Kolhapur Corporation
IT Park approval Kolhapur
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.