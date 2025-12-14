Kolhapur IT Park : अखेर कोल्हापूरला ‘आयटी पार्क’चा मार्ग मोकळा! जागा हस्तांतर निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब

IT Industry Kolhapur : अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या आयटी पार्कसाठी शेंडापार्क येथे जागा देण्याचे निर्देश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांना दिले. त्यामुळे बहुप्रतीक्षित असलेल्या आयटी पार्कचे कोल्हापूरकरांचे स्वप्न आता साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमीन उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव आणि त्यावरील पुणे विभागीय आयुक्तांचा अहवाल अप्पर मुख्य सचिवांकडे प्राप्त झाला आहे. लवकरच कोल्हापूर आयटी पार्क, जिल्हा क्रीडा संकुल आणि शासकीय दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा हस्तांतरित होण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार आहे..कोल्हापुरात आयटी पार्क होण्यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू होते. यासाठी जागेचा मुख्य अडथळा होता. शेंडापार्क येथील जागेत आयटी पार्क होण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले होते. येथील कृषी विभागाची जमीन आयटी पार्कसाठी घेण्यात येणार असल्यामुळे त्यांना पर्यायी जागा देण्याबाबतही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले होते. त्यासाठी गेल्यावर्षीच्या अधिवेशनात आमदार क्षीरसागर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगितले होते. यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातूनही त्यांनी प्रयत्न सुरू होते..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच आमदार महाडिक यांनी कोल्हापुरातील शेंडा पार्क येथे आयटी पार्कसाठी ३४ हेक्टर, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ६ हेक्टर आणि शासकीय दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी २ हेक्टर अशी एकूण ४२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती..यानंतर फडणवीस यांनी महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. दोनच दिवसांपूर्वी याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेतली होती. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक आणि कृषिमंत्र्यांसोबत पत्रव्यवहार करून महाडिक यांनी आयटी पार्कचा पाठपुरावा सुरू ठेवला होता..Kolhapur Municipal Election : महापालिका निवडणुकीचा बिगुल जवळ; सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता.‘आयटी’मुळे हजारोंच्या संख्येत रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याचा फायदा कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक युवक-युवतींना होणार आहे. त्याचबरोबर पर्यायाने कोल्हापूरच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडणार आहे.- आमदार राजेश क्षीरसागर,कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ.कोल्हापुरातील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांना नोकरीच्या निमित्ताने पुणे, बंगळूर, हैदराबाद शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागते. त्यांचे स्थलांतर थांबून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.- आमदार अमल महाडिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.