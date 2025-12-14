कोल्हापूर

Kolhapur IT Park : अखेर कोल्हापूरला ‘आयटी पार्क’चा मार्ग मोकळा! जागा हस्तांतर निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब

Kolhapur IT Park Land Transfer : कोल्हापूरमधील आयटी पार्क प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा टप्पा पार. जागा हस्तांतराच्या निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार असल्याने उद्योग क्षेत्रात आशा वाढल्या.
Kolhapur IT Park

Kolhapur IT Park

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IT Industry Kolhapur : अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या आयटी पार्कसाठी शेंडापार्क येथे जागा देण्याचे निर्देश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांना दिले. त्यामुळे बहुप्रतीक्षित असलेल्या आयटी पार्कचे कोल्हापूरकरांचे स्वप्न आता साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
collector order
satej patil
amal mahadik
collector kolhapur
kolhapur city
it park
Kolhapur Corporation
IT Park approval Kolhapur
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com