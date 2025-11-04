Kolhapur Kalamba Jail : कोल्हापूरच्या कळंबा जेलमध्ये सापडली जिवंत काडतूसे, पुण्यातील आंदेकर टोळी कनेक्शन? सुरक्षा यंत्रणांना दिला चकवा

Kolhapur Kalamba Jail Crime News : कळंबा येथील कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे असलेल्या पुण्याच्या आंदेकर गुंड टोळीच्या ‘मोका’मधील दोन आरोपींनी आणलेले जिवंत काडतूस सुरक्षारक्षकांनी स्वच्छतागृहात झडती घेऊन जप्त केले. याप्रकरणी कारागृहातील सुभेदार उमेश शामू चव्हाण (वय ५२ रा. तपोवन मैदानशेजारी,कोल्हापूर) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार सुरेश बळीराम दयाळू व अमीर ऊर्फ चंक्या असिर खान (रा. दोघे पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकाराने खळबळ उडाली असून, कारागृहाच्या सुरक्षेचे तीन तेरा वाजल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. .याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, कारागृहात मोकातील दोघा आरोपींनी सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देत चोरट्या मार्गाने जिवंत काडतुसे आणल्याचा संशय सुरक्षारक्षकांना आला होता. त्यानुसार त्यांनी कारागृह अधीक्षकांच्या परवानगीने संपूर्ण कारागृहाची झडती घेतली. सुरक्षारक्षकांनी स्वच्छतागृहातून काडतूस जप्त करून करागृह अधीक्षकांच्या आदेशाने जुना राजवाडा पोलिसांच्या ताब्यात दिले. याबाबत आज कारागृहाचे सुभेदार चव्हाण यांनी फिर्याद दिली. त्यानंतर ‘मोका’खालील दोघा आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला..यापूर्वी कारागृहात मोबाईल, सीमकार्ड यासह गांजासारखे अमली पदार्थ सापडण्याचे प्रकार घडले आहेत. अनेकवेळा कैद्यांच्या वादातून हाणामारीचे प्रकारही घडत असतात. त्यातच एका आरोपीने बनावट शस्त्र तयार करून त्याचा व्हिडिओ व्हायरल केला होता. अशाप्रकारे अनेकवेळा कारागृहाची सुरक्षा भेदून गैरप्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. आता तर कारागृहात थेट जिवंत काडतूस सापडल्याने सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर आरोपींना अटककारागृहात जिवंत काडतूस सापडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले आरोपी सुरेश दयाळ व आसिर खान या दोघांकडे जुना राजवाडा पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली आहे. त्यांना न्यायालयाच्या परवानगीनंतर कारागृहातून अटक केली जाणार आहे..Kolhapur Crime : कोल्हापुरात दुहेरी हत्याकांड! जेवण न दिल्याने अट्टल चोरट्याने कंक दांपत्याला संपवलं; तो घरात शिरला अन्....नेम कोणावर?पुण्यात आंदेकर आणि कोमकर टोळ्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्यातूनच नुकताच एकाचा खूनही झाला आहे. त्यातच कारागृहात आंदेकर टोळीतील मोकातील आरोपींकडे जिवंत काडतूस सापडले. त्यामुळे याला या टोळीयुध्दाची काही किनार आहे का, यातून कोणाला जीवे मारण्याचा हेतू होता का, या दिशेने पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.झडतीमध्ये सापडले पाच मोबाईलकाडतुसाचा शोध घेण्यासाठी कारागृह प्रशासनाने संपूर्ण कारागृहाची झडती घेतली. यामध्ये पाच मोबाईल सापडले. याप्रकरणीही गुन्हा दाखल झाला आहे. हे मोबाईल कोणाकडे मिळाले, याची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत..सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यातपोलिस निरीक्षक झाडे यांनी कारागृहातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहेत. या माध्यमातून आरोपींना काडतूस कोणी दिले, याचा तपास केला जात आहे. तसेच या आरोपींना कारागृहात भेटण्यासाठी कोण आले होते का, याचीही माहिती पोलिसांकडून घेतली जात आहे.स्वच्छतागृहात सापडले काडतूससर्कल क्रमांक सातच्या स्वच्छतागृहात प्लास्टिक पिशवीत गुंडाळलेलेया जिवंत काडतुसाची लांबी २.५ सेंटीमीटरत्यावर व्हीएफ ७.६५ असा मजकूरपिस्तूल असण्याच्या शक्यतेने पोलिसांकडून बरॅकची झडतीजुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संजीवकुमार झाडे यांच्या पथकाने कारागृहात जाऊन संबंधित आरोपींच्या बरॅकची झडती घेतली. काडतूस सापडल्याने रिव्हॉल्व्हर किंवा पिस्तूलही असण्याच्या शक्यतेने तपास सुरू करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.