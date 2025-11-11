कोल्हापूर

Kolhapur Leopard Video: हातात फक्त काठी आणि जाळी! कोल्हापुरात जांबाज जवानांनी बिबट्याला जीवंत कसं पकडलं? पाहा थरारक व्हिडिओ

Kolhapur Leopard Rescue Video: कोल्हापुरातील ताराबाई पार्कात घुसलेल्या बिबट्याला पकडण्यात वनविभागाला यश आलंय. या बिबट्यानं हॉटेल कर्मचाऱ्यासह एका पोलीस कर्मचाऱ्यावरही हल्ला केलाय. दोन तासात धाडसाने वनविभागानं बिबट्याला पकडलं.
Kolhapur Leopard Rescue Video Brave Team Captures Leopard After Two Hour Struggle

Kolhapur Leopard Rescue Video Brave Team Captures Leopard After Two Hour Struggle

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कोल्हापुरात ताराबाई पार्कातील हॉटेल वुडलँडसह परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याला वनविभागाच्या पथकानं पकडलं. दोन तासात वनविभागाच्या पथकानं जाळी टाकून त्याला अलगद पकडल्याची माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली. बिबट्याने हॉटेलमध्ये घुसून दोघांवर हल्ला केला. यात दोघे जखमी झाले आहेत. यानंतर बिबट्या महावितरणच्या कार्यालयाच्या परिसरात होता. ड्रेनेजमध्येही बिबट्या घुसला होता. पण त्याला अखेर पकडण्यात यश आलंय.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Leopard
video viral
Wild Animals
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com