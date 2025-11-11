Kolhapur Leopard Video: हातात फक्त काठी आणि जाळी! कोल्हापुरात जांबाज जवानांनी बिबट्याला जीवंत कसं पकडलं? पाहा थरारक व्हिडिओ

कोल्हापुरात ताराबाई पार्कातील हॉटेल वुडलँडसह परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याला वनविभागाच्या पथकानं पकडलं. दोन तासात वनविभागाच्या पथकानं जाळी टाकून त्याला अलगद पकडल्याची माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली. बिबट्याने हॉटेलमध्ये घुसून दोघांवर हल्ला केला. यात दोघे जखमी झाले आहेत. यानंतर बिबट्या महावितरणच्या कार्यालयाच्या परिसरात होता. ड्रेनेजमध्येही बिबट्या घुसला होता. पण त्याला अखेर पकडण्यात यश आलंय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वुडलँड हॉटेलमध्ये घुसल्यानंतर बिबट्याकडून कर्मचाऱ्यावर हल्ला करण्यात आला. यानंतर पोलीस घटनास्थळी गेले असताना पोलिसांवर हल्ला केला. बिबट्या शहरात घुसल्याची बातमी पसरताच परिसरात बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती..वन विभागाला बिबट्या ताराबाई पार्कात घुसल्याची माहिती मिळताच वन विभागाचे कर्मचारी ट्रँक्युलर गन आणि पिंजरा घेऊन घटनास्थळी पोहोचले. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाचे कर्मचारी आणि पोलीस २ तास धडपडत होते..Leopard Arrest Operation Video : बिग ब्रेकिंग! कोल्हापुरात आलेला बिबट्या अखेर जेरबंद, अखेर दोन तासात पकडण्यात यश.बिबट्या ड्रेनेजमध्ये गेला असताना वनविभागाचे कर्मचारी आणि पोलिसांनी धाडस करून नेट त्यावर टाकलं. बिबट्याला पकडण्यासाठी गेलेल्या वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात फक्त काठी होती. जाळं ड्रेनेजवर टाकल्यानंतर बिबट्या अचानक बाहेर आला आणि अलगद जाळ्यात फसला. यानंतर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडून पिंजऱ्यात बंद केलं. वनविभागाच्या कारवाईचा थरार समोर आला आहे. वनविभागाच्या धाडसी कामगिरीचं कौतुक केलं जातंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.