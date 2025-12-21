कोल्हापूर

Kolhapur Local Body Election : कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील निकाल स्पष्ट; मुरगूडमध्ये मुश्रीफ गटाला धक्का, हातकणंगलेत काँग्रेसचा वरचष्मा

Congress Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात नेमके काय निकाल लागले? मुरगूडमध्ये मुश्रीफ गट पिछाडीवर, तर हातकणंगलेत काँग्रेस आघाडीवर आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Political News Today : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, पन्हाळा, मुरगूड, हातकणंगले, कुरुंदवाड आदी नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील निकाल हाती आले असून अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत.

