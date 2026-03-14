Kolhapur LPG Cylinder : गॅस सिलिंडरसाठी रांगा कायम; पुरेसा साठा उपलब्ध, मात्र बुकिंग होत नसल्याने एजन्सींकडे धाव

कोल्हापूर : इस्त्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण युद्ध अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होईल, या भीतीने नागरिकांच्या सिलिंडरसाठी रांगा आजही सर्व एजन्सींसमोर पाहायला मिळाल्या..गॅसचे बुकिंग होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी या ठिकाणी धाव घेतल्याचे दिसून आले. दरम्यान, गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले..Hingoli Gas Cylinder Black Market; Gas Cylinder Shortage Rumor: कळमनुरीत गॅस सिलिंडर तुटवड्याची अफवा; एजन्सींवर ग्राहकांची मोठी गर्दी.युद्धाच्या पार्श्र्वभूमीवर सर्वसामान्य ग्राहकांना गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. परंतु घरगुती गॅस सिलिंडरबाबतही अशीच परिस्थिती निर्माण होते की काय? या भावनेतून नागरिकांनी गॅस एजन्सीकडे धाव घेतल्याचे गेल्या पाच दिवसांपासून दिसत आहे. .आजही शहरातील सर्वच गॅस एजन्सींसमोर सकाळी आठ वाजल्यापासून दुपारीपर्यंत रणरणत्या उन्हातही नागरिक थांबून होते. यामुळे मोठ्या रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले. संपूर्ण देशभरात ही परिस्थिती आहे. .Kolhapur LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोजावे लागतायत 3000 रुपये; कोल्हापुरात गॅसचा काळाबाजार जोरात, पाहा काय आहे धक्कादायक वास्तव!.त्यामुळे सर्वच ग्राहकांकडून ऑनलाइन बुकिंगसाठी प्रयत्न केला जात आहे; परंतु ते होत नसल्याने त्यांच्यात घबराट निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच गॅस एजन्सींसमोर गर्दी होत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात दोन दिवसांचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध असून, तो पुरेसा असल्याचे सांगण्यात आले. .गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांनी विनाकारण घाबरून जाऊ नये. थोडी सहनशीलता बाळगावी. ज्यांना तातडीने सिलिंडरची खरोखरच आवश्यकता नाही, त्यांनी बुकिंग करू नये. तसेच ज्यांच्याकडे एक सिलिंडर असून, त्यांचे दिवसा बुकिंग होत नाही, त्यांनी सायंकाळी त्यासाठी प्रयत्न केल्यास ते होऊ शकेल, असे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.