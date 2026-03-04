कोल्हापूर
Kolhapur Mahayuti Meeting : कोल्हापूर महायुतीच्या नेत्यांची मुंबईत बैठक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापालिकेतील सभापतिपदे होणार निश्चित
Kolhapur Zilla Parishad Politics : जिल्हा परिषद अध्यक्ष व महापालिका सभापतिपदांच्या वाटपावर निर्णयासाठी कोल्हापूर महायुती नेते मुंबईत एकत्र; राजकीय हालचालींना वेग.
Mahayuti leaders meeting : महायुतीतील कोल्हापुरातील नेत्यांची बुधवारी (ता.४) मुंबईत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक होणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह कोल्हापूर महानगरपालिकेतील इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नावांबाबत चर्चा होणार आहे.