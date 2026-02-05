Kolhapur Mayor : भाजपचा पहिला महापौर निश्चित? संख्याबळामुळे महापालिकेत मोठा निर्णय

कोल्हापूर : महापालिकेत भाजपचा पहिला महापौर होणार आहे. महायुतीच्या सत्तेची ही पहिली चाचणी शुक्रवार (ता.६) होत आहे. त्यासाठी महायुती व काँग्रेस आघाडी नगरसेवक आपआपल्या कार्यालयांतून थेट येणार आहेत. .तुल्यबळ संख्याबळ असल्यास महापौर निवडीवेळी बऱ्याच घडामोडी घडतात. यंदा महायुतीचे संख्याबळ ४६ झाले असल्याने, तसेच सभागृहातील पहिलीच महापौर निवड असल्याने फारशा हालचाली नाहीत. .Kolhapur Municipal : महापालिकेतील सत्ता जवळ; भाजपमध्ये महापौरपदासाठी धावपळ आणि सुप्त संघर्ष उफाळला.भाजप त्यामुळे प्रशासनाने जरी जय्यत तयारी सुरू केली असली तरी महायुतीच्या गोटात शांतता आहे. शक्यतो भाजप आणि शिवसेनेचे नगरसेवक आपआपल्या कार्यालयातून थेट महापालिकेच येतील. काँग्रेस आघाडीचे सर्व नगरसेवक सभेदिवशी सकाळी अजिंक्यतारा कार्यालयात जमून तिथून एकत्रित महापालिकेत येणार आहेत. .महापालिकेच्या निवडणुकीची गडबड संपल्यानंतर शहरालगतच्या करवीर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील, दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची जबाबदारी भाजप, काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांवर सोपवली आहे. त्यामुळे अनेकजण त्यांना नेमून दिलेल्या गावांमधील प्रचारात व्यस्त आहेत. ठाकरे सेनेच्या उत्तुरे.Kolhapur Mayor : महापौरपद ज्याच्याकडे, त्याच्याकडे स्थायी समितीही; कोल्हापुरातील राजकारण तापले.पहिल्या महिला गटनेत्याशिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे या महापालिकेतील पहिल्या महिला गटनेत्या ठरल्या आहेत. ठाकरे गटातून निवडून आल्याने स्वतंत्रपणे विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केली आहे. त्यामुळे ठाकरे पक्षाचे महाविकास आघाडींतर्गत स्वतंत्र अस्तित्व असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.