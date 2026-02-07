कोल्हापूर

Kolhapur Mayor : वर्षानुवर्षांचे स्वप्न साकार; भाजपच्या रूपाराणी निकम महापौर,महायुतीचा फडकला झेंडा

BJP Corporator : कोल्हापूर महापालिकेच्या इतिहासात आजचा दिवस उत्सवाचा ठरला. भाजपच्या रूपाराणी निकम यांच्या महापौरपदी आणि अक्षय जरग यांच्या उपमहापौरपदी निवडीने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा आनंद अनावर झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : हलगीचा कडकडाट, फटाक्यांची आतषबाजी, भाजपसह महायुतीचा जयघोष, गुलालाची उधळण करत जल्लोष करणारे कार्यकर्ते, फुगड्यांच्या फेर धरणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या... असे जल्लोषी व उत्साही वातावरण आज दुपारी पाहायला मिळाले.

