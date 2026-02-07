Kolhapur Mayor : वर्षानुवर्षांचे स्वप्न साकार; भाजपच्या रूपाराणी निकम महापौर,महायुतीचा फडकला झेंडा

कोल्हापूर : हलगीचा कडकडाट, फटाक्यांची आतषबाजी, भाजपसह महायुतीचा जयघोष, गुलालाची उधळण करत जल्लोष करणारे कार्यकर्ते, फुगड्यांच्या फेर धरणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या... असे जल्लोषी व उत्साही वातावरण आज दुपारी पाहायला मिळाले. .निमित्त होतं महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका रूपाराणी निकम व उपमहापौरपदी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नगरसेवक अक्षय जरग यांच्या निवडीचे. बऱ्याच वर्षांनी महापालिका परिसर गुलालात रंगल्याचे दिसून आले..Kolhapur Mayor Results : कोल्हापुरात महायुतीचा दबदबा! महापौरपदी भाजपच्या रुपाराणी निकम, तर उपमहापौरपदी अक्षय जरग यांची बाजी; काँग्रेसचा पराभव.सकाळी सव्वादहापासूनच भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष व जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे कार्यकर्ते महापालिका परिसरात जमायला सुरुवात झाली. विजयाची खात्री झाल्यानेच भाजपचे कमळ लावलेली खुली जीप, फुलांनी सजवलेला ट्रक, गुलाल, फटाके, हलगी अशी मिरवणुकीची जय्यत तयारीच बाहेर केली होती. .साडेदहाच्या सुमारास महायुतीचे नगरसेवक बसमधून दाखल झाले. त्यानंतर काही वेळातच कॉंग्रेसचे नगरसेवक असलेली बस आली. यासोबत शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील कदम, कॉंग्रेसच्या माजी नगरसेविका भारती पोवार होत्या. तसेच राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना घेऊन जिल्हा बँक संचालक भय्या माने स्वतंत्रपणे चारचाकीतून आले..Kolhapur Mayor : भाजपचा पहिला महापौर निश्चित? संख्याबळामुळे महापालिकेत मोठा निर्णय.त्यापाठोपाठ वाहनातून जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदमही दाखल झाले. यानंतर महापालिका सभागृहात अकरा वाजता निवडीसाठी सभा सुरू झाली. पावणेबाराच्या सुमारास निवड झाल्याचा अंदाज येताच बाहेर कार्यकर्त्यांनी महापौर रूपाराणी निकम यांचे पती संग्रामसिंह निकम यांना खांद्यावर घेऊन जल्लोष करायला सुरुवात केली. काही वेळातच कृष्णराज महाडिक दाखल होऊन तेही जल्लोषात सहभागी झाले..दरम्यान, दुपारी बाराच्या सुमारास महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका रुपाराणी निकम यांची व त्यानंतर उपमहापौरपदी जनसुराज्य शक्तीचे अक्षय जरग यांची निवड झाल्याचे समजताच बाहेर कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत गुलालाची उधळण सुरू केली. काही वेळातच नूतन महापौर व उपमहापौर सभागृहाबाहेर आले. .त्यांनी महापालिकेच्या बाहेरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. त्यानंतर खुल्या जीपमधून नूतन महापौर व उपमहापौर यांची मिरवणूक सुरू झाली. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, प्रा. जयंत पाटील, नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर, कृष्णराज महाडिक आदी उपस्थित होते..यानंतर मिरवणुकीने महापौर व उपमहापौर छत्रपती शिवाजी चौकात येऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी आमदार अमल महाडिक, माजी महापौर सुनील कदम, भाजपचे प्रदेश सचिव महेश जाधव, जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सत्यजित कदम, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण, शहर समन्वयक शिवाजी जाधव, शहरप्रमुख रणजित जाधव, अंकुश निपाणीकर, भाजपचे दिलीप मैत्राणी, अशोक लोहार, इंद्रजित जाधव, संजय निकम, संजय काटकर यांच्यासह महायुतीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. .मिरवणुकीतील फलकांनी वेधले लक्षमिरवणुकीत जल्लोषावेळी महायुती कार्यकर्त्यांच्या हातात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फलकासह उपमहापौर अक्षय जरग यांचा शड्डू मारताना छायाचित्र असलेला फलक, किंगमेकर लिहिलेले आमदार राजेश क्षीरसागर व आमदार विनय कोरे यांचे फलक, 'बॉस' असा उल्लेख असलेला समित कदम यांचा फलक, असे विविध फलक उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेत होते..महाडिक पिता-पुत्रांनी धरला हलगीचा तालमहापौरनिवडीची घोषणा झाल्यानंतर हलगीवादकांकडून हलगीचा कडकडाट सुरू होता. यावेळी कार्यकर्त्यांनी आग्रह केल्यानंतर कृष्णराज महाडिक यांनी हातात हलगी वाजवायला सुरुवात केली. मिरवणूक सुरू झाल्यानंतर खासदार धनंजय महाडिक यांनीही हलगीचा ताल धरला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवून दाद दिली..खासदार महाडिक, आमदार क्षीरसागर यांनी केला अल्पोपहारनिवडीपूर्वी महापौर रूपाराणी निकम व उपमहापौर अक्षय जरग यांना आपल्या वाहनातून खासदार धनंजय महाडिक महापालिकेत घेऊन गेले. त्यांच्यासोबत आमदार राजेश क्षीरसागरही होते. त्यानंतर खासदार महाडिक व आमदार क्षीरसागर यांनी प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासमवेत शेजारील एका हॉटेलमध्ये जाऊन चहा व अल्पोपहार घेतला. त्यानंतर काही वेळ सर्वजण या ठिकाणी थांबून होते..महिला कार्यकर्त्यांनी धरला फुगडीचा फेरमिरवणुकीत महायुतीच्या महिला कार्यकर्त्याही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. मिरवणूक माळकर तिकटी या ठिकाणी महिला कार्यकर्त्यांनी फुगडीचा फेर धरून आनंद द्विगुणीत केला..काँग्रेसचे नेते पराभव स्वीकारायला तयार नाहीतमहापालिका निवडणुकीत जनतेने महायुतीला कौल दिला आहे. महायुती व महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ पाहता, महापौर व उपमहापौर बिनविरोध व्हायला पाहिजे होती. परंतु, काँग्रेसचे नेते पराभव स्वीकारायला तयार नाहीत.. परंतु, हळूहळू त्यांची मानसिकता होईल. पाच वर्षांत निवडणुकीच्या काळात जनतेसमोर मांडलेल्या वचननाम्याची पूर्तता करण्यावर भर राहील. तसेच शहराची हद्दवाढ, रेल्वे, विमानतळ विस्तारीकरण, आयटी पार्क, कॉन्व्हेंशन सेंटर आदी प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील.- धनंजय महाडिक, खासदार.शिवसेनाप्रमुखांचे स्वप्न साकार झालेमहापौर व उपमहापौर निवडीत ४५ विरुद्ध ३५ मतांनी महायुतीचे उमेदवार विजयी होऊन महापालिकेवर भगवा फडकला आहे. यामुळे अनेक वर्षांचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. .या विजयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे अभिनंदन आहे. केंद्र व राज्यानंतर आता महापालिकेतही महायुतीची सत्ता आल्याने शहराच्या हद्दवाढीसह विविध सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न राहील. तसेच शहराचे रखडलेले प्रश्न सोडविण्यावरही भर दिला जाईल.- राजेश क्षीरसागर, आमदार, कार्याध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ.महिलांसाठी स्वच्छतागृह तातडीने उभारणारशहरात पर्यटक संख 