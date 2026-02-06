Kolhapur Mayor Results : कोल्हापुरात महायुतीचा दबदबा! महापौरपदी भाजपच्या रुपाराणी निकम, तर उपमहापौरपदी अक्षय जरग यांची बाजी; काँग्रेसचा पराभव

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक आज पार पडली असून, या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट यश मिळाले (Kolhapur Mayor Election Results 2026) आहे. भाजपच्या उमेदवार रुपाराणी निकम यांनी सहज विजय मिळवत महापौरपदावर बाजी मारली आहे. तर, उपमहापौरपदी जनसुराज्य शक्तीचे अक्षय जरग विजयी झाले आहेत..महापौरपदाच्या निवडणुकीत (Kolhapur Mayor Election) काँग्रेसकडून उमेदवारी देत चुरस निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, महायुतीच्या उमेदवार रुपाराणी निकम यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांवर निर्णायक मात करत विजय संपादन केला..Shambhuraj Desai : 'आम्ही इकडून तिकडे उड्या मारल्या नसत्या, तर तुम्ही मंत्री तरी झाला असता का?' शंभूराज देसाईंचा कोणावर निशाणा?.या निवडणुकीत महापौरपदासाठी रुपाराणी निकम यांना ४६ मते मिळाली. तसेच उपमहापौरपदासाठी अक्षय जरग यांनाही ४६ मते मिळाली. काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी सचिन शेंडे, तर उपमहापौरपदासाठी दुर्वास कदम हे उमेदवार होते. मात्र, काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना ३५ मते मिळाल्याने त्यांचा पराभव झाला..ही निवडणूक पिठासन अधिकारी तथा कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. भाजप व महायुतीच्या या विजयामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेत ‘भाजप राज’ प्रस्थापित झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.