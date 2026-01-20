Kolhapur Mayor Politics : कोल्हापुरात महापौर पदाची खांडोळी, भाजपचा तीन वेळा तर शिवसेनेचा दोन वेळा महापौर; फॉर्म्युला ठरला

Kolhapur Mayor Election Update : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीने बहुमत मिळवल्यानंतर आता महापौरांसह विविध पदाधिकाऱ्यांचे जागावाटप तीन-दोन या सूत्रानुसार निश्चित केले जात आहे. हा फॉर्म्युला ठरला तर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण सभापती हे प्रत्येक पद पाच वर्षांत भाजपला तीनवेळा, तर शिवसेना शिंदे गटाला दोनवेळा मिळेल, असे नियोजन केले जात आहे. यामुळे महायुतीच्या सत्ताकाळात पदांची खांडोळी करण्याचा पॅटर्न राबविला जाणार असल्याचे दिसते..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला परिवहन समिती सभापतिपद द्यायचे की इतर काही पदे द्यायची हे ठरवले जाणार आहे. याशिवाय अन्य काही समित्या तयार करण्याचाही विचार केला जात आहे, असे कळते..महापालिकेच्या २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना ही आघाडी राज्यातील महाविकास आघाडी येण्यापूर्वी येथे तयार झाली होती. त्यावेळी या तीनही पक्षांना सत्तेतील पदे मिळाव्यात यासाठी तीन-दोनचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार पूर्ण पाच वर्षे आघाडीचा कारभार चालला. त्यात काँग्रेस मोठा भाऊ व लहान भाऊ राष्ट्रवादी होता. आता झालेल्या निवडणुकीत महायुतीने बहुमत मिळवले आहे. भाजप हा मोठा भाऊ बनला असून, शिवसेना शिंदे गट लहान भाऊ झाला आहे..महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित व्हायचे असून, त्यानंतर फॉर्म्युला अंतिम केला जाणार आहे. यासाठी सध्या तरी तीन-दोन यानुसारच पदे देण्यावर दोन्ही पक्षांतर्गत सहमती असल्याचे सांगितले जात आहे. महापौरपद असताना उपमहापौर, स्थायी समिती सभापतिपद मित्रपक्षाला द्यायचे की त्यात काही बदल करायचा, हे ठरवले जाणार आहे. पद वाटपात काही बदल झाले, तरी मोठा भाऊ भाजप असल्याने त्यांचाच प्रथम महापौर होईल, असेही सांगितले जात आहे..त्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाकडूनही काही हरकत नसल्याचे समजते. फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला कोणती पदे द्यायची यावर चर्चा केली जाणार आहे. त्यांचे चार नगरसेवक असून, परिवहन समितीचे सभापतिपद पाचही वर्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच क्रीडा, आरोग्य अशा नवीन समित्याही तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यातून नगरसेवकांना पदे मिळतील, तसेच त्यातून नागरी सुविधा सक्षम करण्यावर भर दिला जाण्याची चर्चा आहे..Kolhapur Muncipal : नव्या सभागृहाची उलटी गणिते सुरू; आधी आघाडी नोंदणी, मग सत्तेचा फॉर्म्युला ठरणार.नेते गुंतले जिल्हा परिषद निवडणुकीतमहापौरपदाचे आरक्षण निघणार असल्याने आता महापालिकेच्या सत्तेसाठी आघाड्यांची नोंदणी, तसेच पद वाटण्याचा फॉर्म्युला तातडीने बनवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अनेक पर्यायांचा विचार केला जात आहे. प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र नोंदणी करायची की एकत्रित करायची हेही ठरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा आवश्यक आहे. सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत सारे नेते गुंतले असल्याने महापालिकेतील आघाडी व पदाबाबत निर्णय होण्यास वेळ लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.