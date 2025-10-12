Kolhapur : आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याच्या प्रकरणात मोठी अपडेट, बहीण-भावानेच केलेलं कांड; मैत्री करत...

कोल्हापूर

Kolhapur News : चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी पोलिसांनी बहीण भावालाच अटक केलीय. अश्लील चॅट आणि फोटो-व्हिडीओ पाठवून आमदाराकडे खंडणी मागण्यात आली होती.
सूरज यादव
कोल्हापुर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील आमदार शिवाजी पाटील यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात आता नवी माहिती समोर आलीय. याआधी एका तरुणाला अटक करण्यात आली होती. आता त्या तरुणाच्या बहिणीलासुद्धा अटक केली आहे. बहीण-भावाने मिळून आमदार शिवाजी पाटील यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार उघड झालाय.

