Kolhapur : आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याच्या प्रकरणात मोठी अपडेट, बहीण-भावानेच केलेलं कांड; मैत्री करत...

कोल्हापुर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील आमदार शिवाजी पाटील यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात आता नवी माहिती समोर आलीय. याआधी एका तरुणाला अटक करण्यात आली होती. आता त्या तरुणाच्या बहिणीलासुद्धा अटक केली आहे. बहीण-भावाने मिळून आमदार शिवाजी पाटील यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार उघड झालाय. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मांडेदुर्ग इथल्या मोहन जोतिबा पवार आणि त्याची बहीण शामल जोतिबा पवार यांनी आमदार शिवाजी पाटील यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला. दोघांनी आमदार पाटील यांना वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवरून अश्लील चॅट केलं, फोटो आणि व्हिडीओ पाठवले. तसंच तुमची राजकीय प्रतिमा मलिन करू अशी धमकीही दिली. त्यांच्याकडे दहा लाखांची खंडणी मागण्यात आली होती..बहीण-भावाकडून येणाऱ्या धमक्या आणि त्रासाला कंटाळून शेवटी आमदार शिवाजी पाटील यांनी थेट ठाण्यातील चितळसर पोलीस ठाणे गाठले. ८ ऑक्टोबरला त्यांनी पोलिसात तक्रार दिली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी वेगाने तपास करत मांडेदुर्ग गावातल्या बहीण भावाला अटक केली. मोहन पवार आणि शामल पवार यांनी मैत्रीच्या नावाखाली आमदार शिवाजी पाटील यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर अश्लील चॅट करत हनी ट्रॅपचा प्रयत्न केला. आमदार शिवाजी पाटील यांनी सुरुवातीला त्रास सहन केला. मात्र नंबर ब्लॉक केल्यानंतर दुसऱ्या नंबरवरून त्रास देण्यास सुरुवात केली..आमदार शिवाजी पाटील यांनी जेव्हा पोलिसात तक्रार दिली तेव्हा आरोपी मोहन पवार स्वत: आमदारांच्या कार्यालयात गेला. माझी चूक झालीय, मला माफ करा अशी विनंतीही केली. मात्र पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई करत तात्काळ ताब्यात घेतलं. त्याची सखोल चौकशी केली असता यात बहिणीचासुद्धा सहभाग असल्याचं आढळून आलं. यानंतर दोघांनाही अटक करण्यात आली..