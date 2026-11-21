Sangli Municipal Corporation News : ‘‘सांगलीच्या महापौरांना बुद्धी थोडी कमी आहे,’’ अशी खरमरीत टीका नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष तथा ‘मित्रा’चे उपाध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज कोल्हापूर येथे केली. चार दिवसांपूर्वी महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी क्षीरसागर यांच्या सांगलीतील बैठकांवरून महासभेत आक्षेप घेतला होता.कोल्हापूर महापालिकेत क्षीरसागर यांना सांगलीचे महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी केलेल्या टीकेवरून प्रश्न विचारण्यात आला..क्षीरसागर म्हणाले, ‘‘सांगलीचे ते महापौर आहेत, त्यांचा अवमान होईल, असे बोलणे उचित नाही, पण मला वाटते, त्यांना बुद्धी थोडी कमी आहे. मी राज्याच्या ‘मित्रा’चा उपाध्यक्ष आहे, मंत्रिपदाचा दर्जा आहे, नियोजन मंडळाचा कार्याध्यक्ष आहे. पूरनियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनेचा जागतिक बँकेचा प्रकल्प ‘मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून राबवला जात आहे..जागतिक बँकेचे ७० टक्के आणि ३० टक्के पैसे राज्य शासनाने दिले आहेत. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत २०१९ ला पूरस्थिती निर्माण झाली त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प आणला. याची जबाबदारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडे दिली आहे, त्यामुळे सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिकेतील कामाचा आढावा मी घेऊ शकतो, हा मला अधिकार आहे. शेवटी एवढ्या मोठ्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, चुकीचे काम होऊ नये, यासाठी बैठका घेणार आहे. महापौरांना पुढे संधी असते, असे काही तरी बोलून त्यांनी ती संधी गमावू नये.’’.Kolhapur News: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक निपाणीत घेऊ ,खासदार माने ,सीमाभागातील मराठी भाषकांचे दसरा चौकात आंदोलन.दरम्यान, यासंदर्भात महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. सांगली महापालिकेत १६ नोव्हेंबरला झालेल्या महासभेत पूरनियंत्रणासंबंधित ५९२ कोटी रुपयांच्या कामांसंदर्भात क्षीरसागर हे सांगलीत बैठका का घेतात, त्यांचा काय संबंध? अशी विचारणा महापौर सूर्यवंशी यांनी केली होती. त्याला आज क्षीरसागर यांनी कोल्हापुरातून उत्तर दिले आहे. संबंधित कामाचा नुकताच कार्यारंभ आदेश निघाला आहे. तत्पूर्वी आमदार क्षीरसागर यांनी सांगली महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचा योग्य ‘मान- सन्मान’ राखला जाईल, असे आश्वासन दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.