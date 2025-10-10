Honey Trap MLA Shivaji Patil : कोल्हापुरातील आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न, ओळख वाढवून लाखो रुपयांची मागणी; चॅटींगही केलं

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):हनी ट्रॅपचा प्रयत्न: चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांना ओळखीच्या महिलेने हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा धक्कादायक प्रयत्न केला.खंडणी मागणी: संबंधित महिलेने आधी लहान रक्कम घेतल्यानंतर अश्लील फोटो दाखवत आमदारांकडे दहा लाख रुपयांची खंडणी मागितली.गुन्हा दाखल: या प्रकरणी ठाणे पोलिस ठाण्यात अज्ञात महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदार संघातील आमदार शिवाजी पाटील यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा धक्कादायक प्रयत्न झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी एका महिलेची आमदार पाटील यांच्याशी ओळख झाली होती. त्या महिलेनं या काळात सतत चॅटिंग करून ओळख वाढवली, तसेच कधी एक लाख, कधी दोन लाख रुपयांची मागणी करून रक्कम घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे..तथापि, अलीकडेच त्या महिलेने आमदारांना काही अश्लील फोटो दाखवत दहा लाख रुपयांची खंडणी मागितली, ज्यामुळे हा प्रकार हनी ट्रॅप असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी अज्ञात महिलेविरुद्ध ठाणे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Kolhapur Gold Silver : कोल्हापुरात सोन्या चांदीच्या दर वाढले की कमी झाले, सहा महिन्यांत दर किती वाढले?.आमदार शिवाजी पाटील यांना त्या महिलेकडून त्रास वाढल्यानंतर त्या महिलेला आमदाराने ब्लॉक केले होते. परंतु, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तिने दुसऱ्या क्रमांकावरून पुन्हा संपर्क साधत अश्लील छायाचित्रे आणि संदेश पाठवण्यास सुरुवात केली. पैसे न दिल्यास पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करीन आणि राजकीय प्रतिमा मलिन करीन, अशी धमकीही तिने दिली. पैशांची मागणी वाढल्यानंतर पाटील यांनी ८ ऑक्टाेबर राेजी ठाण्यातील चितळसर पाेलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. प्राथमिक तपासात सायबर हनी ट्रॅपचा हा प्रकार असून, आरोपी महिलेचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू असल्याची माहिती पाेलिसांनी दिली..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: हनी ट्रॅप म्हणजे काय?उ.१: कोणत्याही व्यक्तीला फसवून, तिच्याकडून पैसे किंवा माहिती उकळण्यासाठी भावनिक किंवा लैंगिक आमिष दाखवण्याची पद्धत म्हणजे हनी ट्रॅप.प्र.२: आमदार शिवाजी पाटील यांनी कोणती कारवाई केली?उ.२: त्यांनी त्वरित पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून ठाणे पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.प्र.३: या प्रकरणाचा सध्याचा तपास कोण करत आहे?उ.३: ठाणे पोलिसांकडून या हनी ट्रॅप प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून संबंधित महिलेचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.