Kolhapur Corporation : महापौर ठरला, पण समित्या अडकल्या! कोल्हापूर महापालिकेत सत्तावाटपाचा पेच

कोल्हापूर : महायुतीतील पहिल्या टप्प्यातील महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापतीपदाचे सूत्र ठरले असले तरी इतर समित्यांबाबतचे निर्णय अद्याप अधांतरी आहेत. परिवहन समिती सभापतीसाठी सध्या शिवसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष आग्रही आहेत. .महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदासाठी अजून कुणी दावा केलेला नाही. चार मित्रपक्ष असल्याने जास्तीत जास्त नगरसेवकांना पदांची संधी मिळावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण मंडळ सभापतीपदही अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. महापौरपदाचा कालावधी ठरला नसल्याने पुढील पदांचे नियोजन गुलदस्त्यात आहे..Kolhapur Elections : भाजपच्या एका निर्णयावर तालुक्याचे राजकारण अवलंबून; जिल्हा परिषद रणधुमाळी रंगात.महायुती म्हणून सत्ता मिळवली असताना भाजप, शिवसेना या मोठ्या पक्षांबरोबर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष, जनसुराज्यशक्ती पक्ष यांच्या नगरसेवकांनाही पदे देण्याचे नियोजन केले जात आहे. त्यामध्ये ज्यांचा महापौर, त्यांच्याकडे स्थायी समिती सभापतीपद हे ठरले आहे. दहा महिन्यांचा महापौर यानुसार हे पदवाटप ठरले आहे; पण भाजपकडून किमान सव्वा वर्षांचा कालावधी महापौरपदाला मिळावा, असे सांगितले जात आहे. .याबाबत अजून एकमत झालेले नाही. परिणामी स्थायी समिती सभापतीपदाचा कालावधीही किती असेल, हे अधांतरी आहे. यामुळे महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये सध्या तरी पद वाटपावरून अस्वस्थता आहे; पण सर्व पदांचे संभाव्य वाटप पाहता पाच वर्षांत कोणती पदे, कोणत्या पक्षाला, कितीवेळ हे निश्चित करण्याची गरज आहे..Kolhapur ZP : शिवसेना शिंदे गटाच्या दुराव्याने महाविकास आघाडीला संधी; भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र, कोल्हापूरचे राजकारण तापले.महापालिकेकडून सुविधा पुरवल्या जात असलेल्या पदांमध्ये उपमहापौर, स्थायी समिती, परिवहन समिती, महिला बालकल्याण समिती सभापतीपद आहे. महापौरपद सोडल्यास इतर पदांची संधी भाजप, शिवसेना, मित्रपक्षांना तात्पुरत्या ठरलेल्या वाटपामध्ये देण्याचे ठरवले आहे. पण, सव्वा वर्षे महापौरपद, ज्यांचा महापौर, त्यांना स्थायी समिती सभापतीपद हे या वाटपाला छेद देणार आहे. .त्यातून मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. चार पक्षांमधून ही पदे आमच्याकडे असतील, असे सांगितले जात आहे. त्यातूनच परिवहन समिती सभापतीपदासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. अजून इतर पदांची चर्चा झालेली नाही. .महापौर, उपमहापौरपदाची निवड झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात स्वीकृतसह इतर समिती सदस्यांसाठी फिल्डिंग लावली जाणार आहे. तोपर्यंत समितींचे वाटप नीट होण्याची गरज आहे. अन्यथा एखाद-दुसऱ्या जागेचेच बहुमत असलेल्या समितींच्या सभापती निवडीत झटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..समितींच्या निवडी अशा होणारमहापौर निवड झाल्यानंतर विविध समिती सदस्यांच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर होईल. त्यानुसार पुढील सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका प्रसिद्ध केली जाईल. त्या सभेमध्ये गटनेत्यांकडून प्रत्येक पक्षाच्या जागेनुसार सदस्यांची नावे द्यायची असून, महापौर ती जाहीर करतील. त्यानंतर सभापती निवडीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे वेळ मागितला जाईल. त्यांनी नियुक्त केलेल्या पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडी होतील. त्यासाठी महिनाअखेर होण्याची शक्यता आहे..सदस्यांमध्ये नाही फरकविभागीय आयुक्तांकडे नगरसेवकांच्या नोंदणी होण्यापूर्वी समिती सदस्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती; पण जनसुराज्यशक्ती पक्षाचे अक्षय जरग यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने सदस्य संख्येत काहीच फरक पडलेला नाही. तौलनिक संख्याबळानुसार ठरलेली सदस्य संख्याच कायम आहे..समितीतील सदस्य संख्या स्थायी समितीकाँग्रेस = ७भाजप = ५शिवसेना शिंदेगट = ३राष्ट्रवादी अजित पवार = १.परिवहन समितीकाँग्रेस = ५भाजप = ४शिवसेना शिंदेगट = २ राष्ट्रवादी अजित पवार = १.महिला बालकल्याण समितीकाँग्रेस = ४भाजप = ३शिवसेना शिंदेगट = २राष्ट्रवादी अजित पवार = ०.स्वीकृत सदस्यकाँग्रेस = ३भाजप = ३शिवसेना शिंदेगट = २राष्ट्रवादी अजित पवार = ०