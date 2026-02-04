कोल्हापूर

Kolhapur Corporation : महापौर ठरला, पण समित्या अडकल्या! कोल्हापूर महापालिकेत सत्तावाटपाचा पेच

Power Struggle : कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तास्थापनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असला, तरी सत्तेचा खरा कस पाहणारा टप्पा अजून बाकी आहे. महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापतीपदाचे सूत्र ठरले.
उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महायुतीतील पहिल्या टप्प्यातील महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापतीपदाचे सूत्र ठरले असले तरी इतर समित्यांबाबतचे निर्णय अद्याप अधांतरी आहेत. परिवहन समिती सभापतीसाठी सध्या शिवसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष आग्रही आहेत.

