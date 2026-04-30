Rajendra Bharud Action Kolhapur : कोल्हापूर महापालिकेचे 'ऑपरेशन बुलडोजर', १४३ बांधकामांवर कारवाई होणार; आयुक्त राजेंद्र भारुडांचे आदेश

दृष्टिक्षेपात बांधकामेएकूण २०४ - (क्षेत्र एक लाख ३२ हजार चौरस मीटर)पंचगंगा नदीच्या ब्ल्यू लाईनमध्ये बांधकामे : ३७ट्रक टर्मिनस व कचरा डेपोवर : १८न्यायालयाचा अवमान केलेली : ८८१३३ व्यावसायिक, ६६ निवासी, दोन्हींचा वापर असलेली ५.Kolhapur Municipal Corporation : तावडे हॉटेलपासूनच्या महापालिकेच्या हद्दीतील आरक्षित जागा, ब्ल्यू लाईन, तसेच न्यायालयाचा अवमान केलेली १४३ बांधकामे सात दिवसांत काढून घेतली नाहीत तर पाडली जातील, अशी नोटीस महापालिका बांधकामधारकांना देणार आहे. उर्वरित ६१ बांधकामांना कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस देणार आहे. या एकूण २०४ बांधकामांना उद्याच (ता. ३०) तातडीने नोटीस लागू करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले..गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तावडे हॉटेल ते गांधीनगरपर्यंतची हद्द महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेने सर्व्हे करून आज आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांना अहवाल दिला. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, नगररचना विभागाचे उपशहर रचनाकार एन. एस. पाटील यांंना या सर्व बांधकामांना नोटीस देण्याचे आदेश दिले..महापालिकेचा इशारासात दिवसांत बांधकामे स्वतः पाडून घ्याती काढली नाहीत तर महापालिका पाडणारखर्च वसूल करणारइतर बांधकामेकागदपत्रे ७ दिवसांत द्यापरवानगी नसल्यास कारवाई.