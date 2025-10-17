कोल्हापूर

Kolhapur Police Action : ...आता कोल्हापूर पोलिसांची सटकली, मारहाण करणाऱ्या गुंडांना कान धरून रस्त्यावर फिरवले

Kolhapur Crime News : कोल्हापूर पोलिसांनी मारहाण करणाऱ्या गुंडांना रस्त्यावर कान धरून फिरवत अनोखी शिक्षा दिली. शहरात गुन्हेगारीवर पोलिसांचा ‘ॲक्शन मोड’ पाहायला मिळाला.
Kolhapur Police Action

कोल्हापूर पोलिसांनी मारहाण करणाऱ्या गुंडांना रस्त्यावर कान धरून फिरवत अनोखी शिक्षा दिली.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Police Strict Action : ज्या लक्षतीर्थ वसाहत येथे पोलिसांची कॉलर पकडून मारहाण केली, त्याच ठिकाणी आज तीनही गुंडांना कान पकडून माफी मागत फिरवले. पोलिसांवर हात टाकणे किती महागाचे पडून शकते याचा प्रत्यय आज लक्षतीर्थ वसाहतीत दिसून आला. लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी बंदोबस्तात तिघांना लक्षतीर्थ वसाहतीत फिरवताना बघ्यांची गर्दी झाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
Crime News Kolhapur
kolhapur city
police operation in Maharashtra
Maharashtra legal community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com