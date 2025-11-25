Ajit Pawar Chandrakant Patil : चंद्रकांत दादांचा अजित पवारांना अप्रत्यक्ष टोला; “तिजोरीची चावी दुसऱ्याकडे, पण तिजोरीचा मालक आमचाच”

Maharashtra Politics : ‘कोणी कितीही देव पाण्यात घातले तरी आमचे सरकार हे अजून चार वर्षे टिकेलच. त्यामुळे निधीची कसलीही कमतरता भासणार नाही. तिजोरीची चावी जरी दुसऱ्याकडे असली तरी तिजोरीचा मालक आमच्याकडे आहे,’ असे मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले..मुरगूड येथील अंबाबाई मंदिरासमोर शिवसेना-भाजपच्या प्रचारप्रसंगी ते बोलत होते. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी आमदार संजय घाटगे, माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील, ‘गोकुळ’चे संचालक अमरिश घाटगे आदी उपस्थित होते..पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘मुरगूडनगरीचा सर्वांगीण विकास साधून स्वप्नातील नवे शहर बनवण्यासाठी साथ द्या.’ माजी खासदार संजय मंडलिक म्हणाले, ‘मुरगूड शहराच्या विकासासाठी मिळालेल्या ७० कोटी रुपयांच्या विकास निधीमध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भरभरून निधी दिला. मुरगूडला महाराष्ट्रातील अव्वल नगरी बनवूया. केंद्र व राज्यात आपलेच सरकार असल्याने निधी कमी पडू देणार नाही. यावेळी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुहासिनीदेवी पाटील यांचेही भाषण झाले..Kolhapur Crime News : कोल्हापुरात वीस वर्षापासून एकत्र, रात्रीचं जेवण कोण करणार यावरून वाद; भाजी चिरण्याचा चाकू घेतला अन् मित्राचा केला शेवट.स्वागत दिग्विजय पाटील यांनी केले. आभार ॲड. वीरेंद्र मंडलिक यांनी मानले. यावेळी परशुराम तावरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, प्रदेश सरचिटणीस महेश जाधव, भूषण पाटील, माजी नगराध्यक्ष नामदेवराव मेंडके, जयसिंगराव भोसले, शिवाजी चौगले, संभाजी आंगज आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.