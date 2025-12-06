Kolhapur News : ‘चला माती समजून घेऊया, शेती समृद्ध करूया’; आबिटकर यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यात जनजागृती मोहीम

कोल्हापूर : ‘रासायनिक खते आणि पाण्याचा अमर्याद वापर, बदलती पीक पद्धती तसेच सेंद्रिय खतांचा अभाव यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. ज्याप्रमाणे आपले आरोग्य बिघडल्यावर आपण सर्व प्रकारच्या तपासण्या करूनच औषध घेतो, त्याचप्रमाणे मातीचेही परीक्षण करूनच उत्पन्न वाढीचे नियोजन केले पाहिजे’, असे आवाहन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले..जागतिक मृदा दिनानिमित्त जिल्ह्यातील तीनशे गावांमध्ये ‘चला माती समजून घेऊया, शेती समृद्ध करूया’ या अभियानाला भुदरगड तालुक्यातील पळशिवणे या गावातून सुरुवात झाली. यावेळी ते बोलत होते..जिल्ह्यातील २२ हजार ५७५ शेतकऱ्यांनी उतरवला विमा.पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियाना’ अंतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या ‘हेक्टरी १२५ टन शाश्वत ऊस उत्पादकता वाढ’ अभियानातील हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्ह्यातील ३०० गावांमध्ये एकाच दिवशी माती परीक्षण केले. जिल्ह्यातील २६ हजार शेतकऱ्यांना ‘जमीन आरोग्य पत्रिके’चे वितरण केले आहे. .शेतकऱ्यांना माती परीक्षणाचे प्रमाणपत्र केवळ वितरित करून चालणार नाही, तर त्यांना त्या अहवालातील मुद्दे पटवून दिले पाहिजेत आणि त्याचे महत्त्व सांगितले पाहिजे. त्या-त्या शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीचा पोत आणि कस माहिती व्हावा, तसेच उत्पन्न वाढीसाठी नेमक्या पद्धतीने काय करावे लागेल, हे त्या अहवालात नमूद असते; ते त्यांना समजावून सांगावे लागेल. .जिल्ह्यातील १० टक्केच बागायतदारांनी उतरवला विमा.यासाठी ज्याप्रमाणे शेतकरी आपल्या शेतात असतो, त्याप्रमाणेच कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन याबाबत मार्गदर्शन करावे.’ यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अरुण भिंगारदेवे, ‘गोपाल रत्न’ पुरस्कार विजेते अरविंद पाटील, कृषी विज्ञान केंद्र (कणेरी) येथील मृदाशास्त्र तज्ज्ञ राजेंद्र वावडे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले..‘जमीन आरोग्य पत्रिके’चे वितरणकार्यक्रमात शेतकऱ्यांना ‘जमीन आरोग्य पत्रिके’चे वितरण करण्यात आले. जिल्हा मृदा सर्वेक्षण व मृदा चाचणी प्रयोगशाळेच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ''माती परीक्षण माहिती पत्रिके'' चेही अनावरण करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी ‘डिजिटल मदतनीस, महाविस्तार मोबाईल ॲप’ या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ वर आधारित माध्यमाचा वापर करावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.