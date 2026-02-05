Kolhapur crime news : इचलकरंजी पोलिसांनी घरफोड्या उघडकीस आणल्या पण एसपींनी पोलिसांचीच चौकशी लावली

Ichalkaranji Police : शहापूर पोलिसांनी दीड महिन्यापूर्वी उघडकीस आणलेल्या तब्बल नऊ घरफोड्यांच्या गुन्ह्यांबाबत आता संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी दिले आहेत. सुमारे ४४ तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आलेल्या या कारवाईविरोधात तक्रारी दाखल झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची अपर पोलिस अधीक्षकांकडून चौकशी सुरू झाली आहे..तारदाळ येथील घरफोडीचा तपास करताना शहापूर पोलिस ठाण्याने जयसिंगपूर, सांगली, कुरुंदवाड व वडगाव पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील घरफोड्यांचा छडा लावल्याचे जाहीर केले होते; मात्र, वडगाव पोलिस ठाण्याने आरोपी ताब्यात घेतल्यानंतर सोन्याचा मुद्देमाल शहापूर पोलिसांकडे दिल्याचा दावा करण्यात आला. यावरून वडगाव व शहापूर पोलिसांमध्ये वादावादी होऊन गोंधळ उडाल्याचे समोर आले..दरम्यान, याच प्रकरणात आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेली दुचाकी मुद्देमालात दाखविली नसल्याची गंभीर तक्रार पोलिस अधीक्षकांकडे करण्यात आली. या तक्रारीमुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर संशय बळावला आहे.त्यानुसार अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांनी चौकशी सुरू केली आहे. जयसिंगपूर व सांगली परिसरातील चोरीचे दागिने पोलिसांना देणाऱ्या सोनारांना बोलावून स्वतंत्र जबाब नोंदविले आहेत. तसेच शहापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, गुन्हा शोध पथक आणि सध्या तपास करणारे वडगाव पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांचीही सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानंतर कोणती कारवाई होणार, याकडे लक्ष लागले आहे..Kolhapur Kagal Elections : सभा, जेवणावळी, एकगठ्ठा मतदान… कागल निवडणूक कारभाऱ्यांच्या हातात.त्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्डिंगशहापूर पोलिसांनी ‘जबाबदारी आम्ही घेतो’ असा विश्वास देत जयसिंगपूर, सांगलीतील सोनारांकडून चोरीचे दागिने जप्त केले; मात्र आता वडगाव पोलिसांकडून पुन्हा चौकशी सुरू झाल्याने सोनारांची कोंडी झाली आहे. चौकशीत संबंधित सोनारांनी शहापूर पोलिस ठाण्यातील गुन्हा शोध पथकाच्या कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या फोनवरील संभाषणांची रेकॉर्डिंग सादर केल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे..जप्त केलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांचा तपशील आणि चौकशीत सोनारांकडून पोलिसांना मिळालेल्या दागिन्यांचा आकडा प्राथमिक चौकशीत जुळताना दिसत आहे. मात्र, घरफोडी प्रकरणातील दुचाकी मुद्देमालाबाबत अधिक संशय असून, त्या अनुषंगाने सखोल चौकशी सुरू आहे. सर्व बाबींची वस्तुनिष्ठ आणि सखोल पडताळणी करून चौकशी अहवाल पोलिस अधीक्षकांकडे सादर करण्यात येणार आहे.- अण्णासाहेब जाधव, अपर पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.