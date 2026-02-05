कोल्हापूर

Kolhapur crime news : इचलकरंजी पोलिसांनी घरफोड्या उघडकीस आणल्या पण एसपींनी पोलिसांचीच चौकशी लावली

Kolhapur SP Action on Ichalkaranji Police : चोरीच्या प्रकरणात चोरांना सामील असल्याच्या संशयावरून कोल्हापूर एसपी योगेशकुमार गुप्ता यांनी इचलकरंजी पोलिसांवर मोठी कारवाई केली आहे.
Sandeep Shirguppe
Ichalkaranji Police : शहापूर पोलिसांनी दीड महिन्यापूर्वी उघडकीस आणलेल्या तब्बल नऊ घरफोड्यांच्या गुन्ह्यांबाबत आता संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी दिले आहेत. सुमारे ४४ तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आलेल्या या कारवाईविरोधात तक्रारी दाखल झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची अपर पोलिस अधीक्षकांकडून चौकशी सुरू झाली आहे.

