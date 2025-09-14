Kolhapur Crime : पहाटे चोरी करून रात्री थ्री स्टार हॉटेल मजा मारायची, लूटमारीचा चंगळवाद; CCTV मध्ये सापडताच पोलिसांनी केला कार्यक्रम

Kolhapur Crime News : आर. के. नगर, खडीचा गणपती, शांतिनिकेतन परिसरात झालेल्या सलग सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले. चैनीसाठी महिलांना चाकूचा धाक दाखवून लुटणाऱ्या तिघांना पकडण्यात आले. श्रेयस तुकाराम खाडे (वय १९, रा. रामानंदनगर) असे मुख्य संशयिताचे नाव असून, त्याचे दोन साथीदार अल्पवयीन असल्याचे समोर आले. सकाळी सोनसाखळी चोरल्यानंतर हे दागिने विकून तिघांनीही शहरातील नामांकित ‘थ्री स्टार’ हॉटेलमध्ये मजा केल्याचेही तपासात उघडकीस आले. चार लाखांचे दागिने त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आले..पाचगाव, आर.के. नगर, गिरगाव, मोरेवाडी भागांत मॉर्निंगवॉकला जाणाऱ्या महिलांचे दागिने लुटण्याचे प्रकार वाढले होते. दुचाकीवरून येणाऱ्या तिघांकडून चाकूचा धाक दाखवून लुटीचे चार-पाच प्रकार आठवड्याभरात घडले. करवीर पोलिस, राजारामपुरी पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेकडून याचा तपास सुरू होता. या भागातील शंभर ते सव्वाशे ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी तपासून भाग पिंजून काढला..चोरटा बालाजी पार्कपर्यंत....पहाटे पाच ते सहादरम्यान गिरगाव घाटात, आर. के. नगरात फिरायला आलेल्या महिलांची लूट तिघांकडून केली जात होती. यानंतर चोरटे वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरून उशिरा घरी परतत होते. हॉकी स्टेडियम परिसरातील एका फुटेजमध्ये चोरट्यांची दुचाकी दिसून आली. यानंतर हे चोरटे बालाजी पार्काकडे गेल्याचे दिसून येताच पोलिसांनी याच परिसरात लक्ष केंद्रित केले होते.चोरटा रामानंदनगरातील...वेगवेगळ्या सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी करताना चोरटा रामानंदनगर परिसरातील असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी या परिसरात सापळा रचून श्रेयस खाडे याला पकडले. त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीत दोन अल्पवयीन मुलांच्या मदतीने सोनसाखळी चोरीचे चार गुन्हे केल्याची कबुली दिली. पोलिसांची त्याच्याकडून चार लाख रुपये किमतीचा चोरीतील मुद्देमाल जप्त केला..Kolhapur Youth Clash : स्टेटस्वरून खुन्नस, दबा देंगे हर आवाज, जो उंची होगी...; महागडे कपडे, विनानंबर प्लेट दुचाकी..., कोल्हापूर पोलिसांची काय भूमिका?.महागड्या वस्तूंचे शौकिनश्रेयस हा सातारा येथील महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत शिकत आहे, तर त्याचे इतर दोन साथीदार शालेय शिक्षण घेत आहेत. तिघांनाही नामांकित कंपन्यांचे कपडे, चप्पल, बूट, घड्याळे वापराची सवय लागली होती. यातूनच आपले शौक पूर्ण करण्यासाठी तिघांनी सोनसाखळी चोरीचा मार्ग अवलंबल्याचे तपासात उघड झाले.नवरात्रीपूर्वी सौभाग्याचं लेणं परत करणारचोरट्यांनी महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्रे, हातातील बांगड्या असे सौभाग्याचे अलंकार हिसकावले होते. चोरीतील हे दागिने महिलांना नवरात्रोत्सवाच्या सणापूर्वीच परत करण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी दिले.पहाटे चोरी, रात्री गाठले थ्री स्टार हॉटेलआर. के. नगर, खडीचा गणपती मंदिर परिसरात पहाटे तिघांनी महिलांना लुटले. दुपारी हे दागिने एका सराफाला विकले. त्यानंतर रात्री तिघेही मौजमजा करण्यासाठी शहरातील एका नामांकित थ्री स्टार हॉटेलमध्ये गेले होते. याची कबुलीही त्यांनी पोलिसांसमोर दिली.पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, सुशांत चव्हाण, सहायक निरीक्षक सागर वाघ, उपनिरीक्षक शेष मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.