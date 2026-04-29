Kolhapur Viral Video Case : कोल्हापूर शिरोली अश्लील व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणातील नवी अपडेट समोर, शाहरुख निघाला सरकारी नोकर

Shiroli Viral Video Incident : महाविद्यालयातील तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देणाऱ्या शाहीद समीर सनदे (वय २२, रा. पुलाची शिरोली, ता. हातकणंगले) याच्याविरोधात आज राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान, त्याचा पसार असलेला साथादीर शाहरूख हुसेन देसाई (३०, रा. पुलाची शिरोली) याला कऱ्हाडमधून अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक निलोत्पल बसू यांनी आज दिली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सनदे एका महाविद्यालयात तिसऱ्या वर्षात शिकत आहे. त्याचे २०२४ पासून पीडितेशी प्रेमसंबंध होते. याचा गैरफायदा घेत त्याने शारीरिक संबंध ठेवले. त्याचे व्हिडिओ केले. संबंध ठेवण्यासाठी आत्महत्येची धमकी देत तिला वारंवार लॉजवर येण्यास भाग पाडले. सनदेकडून होणाऱ्या ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून अखेर तिने पोलिसांकडे तक्रार दिली. जयसिंगपूरचे उपअधीक्षक अमोल ठाकूर तपास करीत आहेत..मोबाईल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडेपोलिसांनी सनदेचा जप्त केलेला मोबाईल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठविला आहे. त्यातील त्याचे सर्व चॅटिंग, उपलब्ध तसेच डिलीट व्हिडिओही पुन्हा मिळविले जाणार असल्याचेही पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले..शाहरुख शासकीय नोकरशाहरुख देसाई महावितरणमध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून रुकडी शाखेत होता. त्याच्याविरोधात दोन तक्रारी आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.तक्रारी वाढण्याची शक्यता...संशयित सनदे याने २०२५ व २०२२ मध्ये दोन मुलीशी ओळख केली. यातून फसवणूक केल्याचे समोर येत आहे. त्याच्याविरोधात आणखीन तक्रारी दाखल होण्याची शक्यता आहे, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.