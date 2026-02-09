ZP election counting update : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा पहिला निकाल किती वाजता लागणार?, प्रशासनाची जय्यत तयारी

Kolhapur Political news : कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी (ता. ९) सकाळी १० वाजता सुरू होईल. दोन फेऱ्यांमध्ये एका गटाचा निकाल हाती येईल. सर्वसाधारणपणे दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रत्येक तालुक्यातील एक ते दोन गटांचे निकाल जाहीर होतील. प्रशासनाने यासाठी जय्यत तयारी केली असून, २५० टेबलांवर १८८ फेऱ्या होणार आहेत. हातकणंगले तालुक्यात २२ फेऱ्या, तर उर्वरित सर्व तालुक्यांत १० ते १५ फेऱ्यांमध्ये निकाल हाती येईल..जिल्ह्यातील आमदार, खासदार आणि दोन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शनिवारी (ता. ७) चुरशीने मतदान झाले. मतांची टक्केवारी जरी गेल्या वेळेपेक्षा कमी झाली असली, तरी राजकीय ईर्ष्या टोकाला पोहोचली आहे. त्यामुळे साऱ्या जिल्ह्याचे लक्ष्य मतमोजणीकडे लागले आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये मतमोजणीसाठी स्वतंत्र केंद्र उभारण्यात आले आहे..सर्वांत आधी उमेदवार आणि राजकीय प्रतिनिधींसमोर मतदानयंत्र स्ट्राँगरूममधून बाहेर काढण्यात येईल. त्यानंतर त्यावरचे सील काढून ते मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले जाईल. प्रत्येक केंद्रावर मतदान यंत्रासाठी आणि टपाली मतदान मोजण्यासाठी स्वतंत्र टेबलांची व्यवस्था केली आहे..Mahadevrao Mahadik : आप्पा महाडिक पुन्हा महापालिका राजकारणात! महापौर रुपाराणी निकम यांनी घेतली भेट, अनेक किस्सांची आठवण.सर्व मिळून २५० टेबल आहेत. पहिल्यांदा टपाली मतांची मोजणी होईल, त्यानंतर मतदानयंत्राची मोजणी केली जाईल. पहिला निकाल दुपारी १२ वाजेपर्यंत हाती येईल. त्यानंतर २ ते ३ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.