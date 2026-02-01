Kolhapur ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवाराकडून कृषी साहित्य वाटप, भरारी पथकाची धडक कारवाई

Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम अंतिम टप्प्यात असताना भुदरगड तालुक्यात भरारी पथकाने मोठी कारवाई करत तब्बल १४ लाख ६२ हजार रुपयांचा कृषी साहित्याचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार डॉ. युवराज येडुरे यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..डॉ. युवराज येडुरे हे भुदरगड तालुक्यातील कुर पंचायत समिती गणातून मनसेचे उमेदवार आहेत. कागल तालुक्यातील बोरवडे येथे शेतकऱ्यांकडून कृषी साहित्य मिळण्यासाठी फॉर्म भरून घेतले जात असून त्याच ठिकाणी साहित्य वाटप होणार असल्याची गोपनीय माहिती भरारी पथकाला मिळाली होती. यानुसार भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बोरवडे येथे बोलावण्यात आले होते.शनिवारी (ता. ३१) सकाळपासून फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची व दुपारी साहित्य वाटप होणार असल्याची खात्री झाल्यानंतर भरारी पथकाने पोलीस बंदोबस्तात दुपारी धाड टाकली..५०४ कृषी पंप जप्तकारवाईदरम्यान शेतीसाठी तणनाशक व औषध फवारणीसाठी वापरण्यात येणारे ५०४ कृषी पंप आढळून आले. या साहित्याची अंदाजे किंमत १४ लाख ६२ हजार रुपये इतकी आहे. हे साहित्य कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) अंतर्गत व एका अशासकीय संस्थेमार्फत (NGO) वाटपासाठी असल्याचे डॉ. येडुरे यांच्याकडून सांगण्यात आले..मात्र, आचारसंहिता कालावधीत उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी मतदारांवर प्रभाव टाकेल असे कोणतेही साहित्य वाटप करण्यास मनाई असल्याने भरारी पथकाने सर्व मुद्देमाल जप्त केला. यानंतर मुरगूड पोलिस ठाण्यात डॉ. युवराज येडुरे यांच्या विरोधात शनिवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला..Kolhapur Illegal Abortion : बेकायदेशीर उमलणाऱ्या कळ्या खुडायचा, गर्भपात करणारा बोगस डॉक्टर दोन महिन्यांनी पोलिसांच्या हाती; कोल्हापुरातील घटना.व्हिडीओ व सीसीटीव्ही पुरावेशनिवारी दुपारपासून कृषी पंपांचे वाटप झाल्याचे व्हिडीओ पुरावे भरारी पथकाला मिळाले आहेत. तसेच मुदाळ तिट्टा येथील स्थिर सर्वेक्षण पथकाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात विविध गावांतील शेतकरी कृषी पंप घेऊन जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.ही कारवाई जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रमांतर्गत नेमण्यात आलेल्या भरारी पथकाने केली असून, मुरगूड पोलीस पुढील तपास करत आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा भुदरगड–आजरा उपविभागाचे प्रांताधिकारी हरेश सूळ यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.