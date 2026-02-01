कोल्हापूर

Kolhapur ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवाराकडून कृषी साहित्य वाटप, भरारी पथकाची धडक कारवाई

Seizure Farm Material Election : निवडणूक काळात कोल्हापुरात आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रशासनाने १५ लाखांचे कृषी साहित्य जप्त केले असून मनसे उमेदवारावर कारवाई करण्यात आली आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम अंतिम टप्प्यात असताना भुदरगड तालुक्यात भरारी पथकाने मोठी कारवाई करत तब्बल १४ लाख ६२ हजार रुपयांचा कृषी साहित्याचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार डॉ. युवराज येडुरे यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Kolhapur
Zilla Parishad
zp election
Bhudargad
Zilla Parishad by election
Zilla Panchayat Elections
jilha parishad election news
Zilla Parishad Election
Jilha Parishad
kolhapur city
kolhapur zilla parishad

