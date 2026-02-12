Prakash Abitkar statement : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष महायुतीचा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर प्रकाश आबिटकरांनी थेट सांगितलं

Kolhapur political news : केंद्रात, राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महायुतीचीच सत्ता आली आहे. त्यामुळे आता कोणाच्या पाठिंब्याची गरज नाही. आम्ही महायुती म्हणून निवडणुका लढलो होतो आणि जिंकलो. त्यामुळे आता महायुतीचाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष होणार, असा ठाम विश्वास पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. .यावेळी मंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही महायुती म्हणून लढण्याचे ठरवले होते. ज्या ठिकाणी एकत्र येणे शक्य होते तेथे आम्ही एकत्र आलो. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या झाल्या. मात्र, आम्ही महायुती म्हणूनच विजय मिळवला आहे. त्यामुळे आम्हाला कोणाच्या पाठिंब्याची गरज नाही..जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा महायुतीचाच होणार यात शंका नाही.’ शिरोळमधील चार जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने दावा सांगितला आहे. त्यावर पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे शिवसेनेचे सहयोगी सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आघाडीतील जिल्हा परिषद सदस्य हे आमच्याबरोबरच आहेत.’ सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते..Kolhapur Muncipal : कोल्हापूर महापालिकेत राजेश लाटकर यांची विरोधी पक्षनेतेपदी अधिकृत नियुक्ती.शिरोळमधील शाहू विकास आघाडीला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आम्ही महायुतीसोबत आहोत. आमच्या आघाडीतील सदस्यांनाही पदे मिळावीत, ही आमची अपेक्षा आहे.- आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.