Prakash Abitkar statement : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष महायुतीचा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर प्रकाश आबिटकरांनी थेट सांगितलं

ZP President election Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद महायुतीचा असेल, असे प्रकाश आबिटकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले. जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणांवर चर्चा रंगली.
Kolhapur district politics latest update

Sandeep Shirguppe
Kolhapur political news : केंद्रात, राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महायुतीचीच सत्ता आली आहे. त्यामुळे आता कोणाच्या पाठिंब्याची गरज नाही. आम्ही महायुती म्हणून निवडणुका लढलो होतो आणि जिंकलो. त्यामुळे आता महायुतीचाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष होणार, असा ठाम विश्वास पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.

