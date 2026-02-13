Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शाहूवाडी तालुक्याला, प्रमुख नेत्यांची होणार बैठक; राजकुंवर गायकवाड यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत

Kolhapur political developments : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विविध विषय समित्यांच्या सभापतिपदांच्या वाटपाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सत्ता समीकरण स्पष्ट असले तरी जागा वाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला पुढील दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अध्यक्षपदावर ठाम दावा करण्यात येत आहे..हसन मुश्रीफ यांचे अत्यंत निकटवर्तीय असलेले माजी जिल्हा परिषद सदस्य मनोज फराकटे यांच्या मातोश्री आणि बांबवडे जिल्हा परिषदेतून निवडूण आलेल्या राजकुंवर रणवीरसिंह गायकवाड यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. परंतु, मिळालेल्या अधिकृत सुत्रांच्या माहितीनुसार कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीरसिंह गायकवाड यांच्या पत्नी राजकुंवर गायकवाड यांची जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..ग्रामीण भागातील मताधिक्य आणि काही तालुक्यांतील निर्णायक कामगिरीच्या जोरावर राष्ट्रवादीने हे पद आपल्या वाट्याला यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, महायुतीतील इतर घटक पक्षांकडूनही महत्त्वाच्या पदांसाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे समन्वयातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू झाले आहेत. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची बैठक होणार आहे..जिल्हा परिषदेत महायुतीचीच सत्ता राहणार आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह इतर पदांच्या वाटपाबाबत माझ्यासह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री चंद्रकांत पाटील एकत्रित बसून यावर चर्चा करणार आहोत. येत्या दोन दिवसांत यावर निश्चितपणे चर्चा होणार आहे. - हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री.Kolhapur Municipal Corporation: विरोधी पक्षनेता निवडीदरम्यान काँग्रेसचे अनिल रावळ यांना हार्ट अटॅक; कोल्हापूर महानगरपालिकेत दुर्दैवी घटना.आरोग्य शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची आज किंवा शनिवारी (ता. १४) संयुक्त बैठक होणार आहे. या बैठकीत अध्यक्षपदासह उपाध्यक्ष आणि प्रमुख विषय समित्यांच्या सभापतिपदांचे वाटप कशा सूत्रानुसार करायचे, यावर चर्चा होणार आहे. तालुकानिहाय प्रतिनिधित्व, पक्षनिहाय संख्याबळ आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.