Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शाहूवाडी तालुक्याला, प्रमुख नेत्यांची होणार बैठक; राजकुंवर गायकवाड यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत

Kolhapur zp : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शाहूवाडी तालुक्याला जाण्याची शक्यता असून प्रमुख नेत्यांची लवकरच बैठक होणार आहे. राजकुंवर गायकवाड यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur political developments : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विविध विषय समित्यांच्या सभापतिपदांच्या वाटपाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सत्ता समीकरण स्पष्ट असले तरी जागा वाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला पुढील दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अध्यक्षपदावर ठाम दावा करण्यात येत आहे.

