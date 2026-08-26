Ladki Bahin Yojana Installment : लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट; जुलै महिन्याचा निधी जमा, असा चेक करा पेमेंट स्टेटस

Ladki Bahin Yojana July Payment : रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जुलै महिन्याच्या सन्मान निधीच्या वितरणाची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात सन्मान निधी जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे..महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती दिली. महायुती सरकारचा दृढ निश्चय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन तसेच राज्यातील महिलांचा विश्वास यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, काही लाभार्थी महिलांच्या खात्यात अद्याप सन्मान निधी जमा झालेला नसल्यास त्यांनी आपल्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक लिंक आहे का, तसेच योजनेचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे..पैसे जमा होत नसतील तर ई-केवायसी कशी करावी?लाडकी बहीण योजनेचा सन्मान निधी मिळत नसेल तर सर्वप्रथम योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसीची स्थिती तपासावी. ई-केवायसी अपूर्ण असल्यास पुढीलप्रमाणे प्रक्रिया करता येईल.१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.२. ‘ई-केवायसी’ किंवा संबंधित पर्यायावर क्लिक करा.३. आधार क्रमांक आणि दिलेला कॅप्चा भरून पुढील प्रक्रिया सुरू करा.४. आधारशी लिंक असलेल्या मोबाइल क्रमांकावर आलेला ओटीपी नोंदवा.५. स्क्रीनवर विचारण्यात आलेली आवश्यक माहिती भरून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.६. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची स्थिती पुन्हा तपासा.७. बँक खाते आधारशी संलग्न नसल्यास संबंधित बँकेशी संपर्क साधून आधार सीडिंगची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी..ई-केवायसी पूर्ण असूनही पैसे जमा होत नसतील, तर लाभार्थी महिलेने योजनेच्या पोर्टलवर अर्जाची स्थिती तपासावी. बँक खाते सक्रिय आहे का, आधार लिंक आहे का आणि खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुरू आहे का, याचीही खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्याचा सन्मान निधी खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाल्याने राज्यातील लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.